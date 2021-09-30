Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığınca başlatılan Eğitim Seferberliği Projesi'nin tanıtım... - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığınca başlatılan Eğitim Seferberliği Projesi'nin tanıtım...

30.09.2021 07:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığınca başlatılan Eğitim Seferberliği Projesi'nin tanıtım...

AK Parti Kadın Kolları, Emine Erdoğan himayesinde lise eğitimi almamış ya da eğitimini yarıda bırakmış kadınlar için seferberlik başlatıyor.

AK Parti Kadın Kolları, Emine Erdoğan himayesinde lise eğitimi almamış ya da eğitimini yarıda bırakmış kadınlar için seferberlik başlatıyor. 'Nerede Kalmıştık' projesi kapsamında 25 bin kadının liseyi bitirmesi hedefleniyor.

AK Parti Kadın Kolları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde lise eğitimi almamış ya da eğitimini yarıda bırakmış kadınlar için eğitim seferberliği başlıyor. "Nerede Kalmıştık" adlı proje kapsamında eğitimini yarıda bırakan kadınlara diplomalarını almaları için destek verilecek.

29 Eylül Çarşamba günü start verilen proje çerçevesinde yaklaşık 25 bin kadının liseyi bitirmesi hedefleniyor.

AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, ortaokulu bitirdikten sonra liseye gitmeyen ve lise eğitimini yarım bırakmış kadınların eğitimi için bu projeyi gerçekleştirdiklerini belirterek, "Kadınların eğitimlerinde nerde kaldılarsa oradan devam etmelerini arzu ediyoruz. 20 yaş üstü kadınlar projede yer alacak.

Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde eğitim üzerine bir seferberlik başlatıyoruz. Bizim yereldeki kadın kolundaki arkadaşlarımız bu projeyi duyuracak ve liseyi bitirmek isteyen kadınlara destek olacaklar. İlk etapta 25 bin kadının liseyi bitirmesini hedefliyoruz. Eğitim projesinin yanı sıra istihdam projesi de yürütüyoruz. Kadınların iş gücüne katılımını artırmayı hedefliyoruz" ifadelerine yer verdi. Ayşe Köksal

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Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığınca başlatılan Eğitim Seferberliği Projesi'nin tanıtım... - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığınca başlatılan Eğitim Seferberliği Projesi'nin tanıtım... - Son Dakika
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