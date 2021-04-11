Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'dan Umman Sultanı Heysem Bin Tarık'ın eşine mektup - Son Dakika

Türkiye'nin Muskat Büyükelçisi Ayşe Sözen Usluer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın mektubunu, Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur Al Said'in eşi Sayyida Ahad Bint Abdullah bin Hamad Al Busaidi'ye takdim etti.

Büyükelçi Usluer, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Bugün Saygıdeğer Hanımefendimiz Emine Erdoğan'ın mektubunu Umman Sultanının refikaları Sayyida Ahad Bint Abdullah bin Hamad Al Busaidi'ye takdim etmekten, bu vesileyle kendileri ile seçkin bir buluşma gerçekleştirmekten büyük onur duydum." ifadelerini kullandı.

Mektubun takdim edildiği görüşmede, iki ülke arasındaki köklü kardeşlik ilişkileri temelinde eğitim ve kültür başta olmak üzere iş birliği konuları görüşüldü.

Söz konusu mektup, Umman basınında geniş şekilde yer aldı.