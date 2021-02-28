Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'dan 28 Şubat paylaşımı Açıklaması - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'dan 28 Şubat paylaşımı Açıklaması
28.02.2021 12:43
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türk siyasi tarihine "postmodern darbe" olarak geçen 28 Şubat sürecinin 24'üncü yılı dolayısıyla paylaşımda bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türk siyasi tarihine "postmodern darbe" olarak geçen 28 Şubat sürecinin 24'üncü yılı dolayısıyla paylaşımda bulundu.
Erdoğan, Twitter hesabındaki mesajında şunları kaydetti:
"28 Şubat'ta gencecik insanların hayalleri, ideolojik kurşunlarla delik deşik edildi. Yakın tarihimizin bu hazin gerçeğini bıkıp usanmadan anlatmaya devam etmeliyiz ki, insan haklarını ve milli iradeyi hedef alan her türlü darbe zihniyeti, ebediyen karanlığa gömülsün."
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