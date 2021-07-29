Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın eşi Emine Erdoğan, "Enpati Hayvan Dostu Şehirler Ödül Töreni"ne katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Hayvanlara gösterilen şiddetin hiçbir türünü asla kabul edemeyiz. Bu suçların oluşmadan önlenmesi için çözüm üretmemiz gerekiyor. Hayvanların yaşam şartlarının iyileştirilmesi, bu konuda atılacak önemli adımlardan biridir" dedi.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından Keçiören Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nde 'Sahipsiz Evcil ve Sokak Hayvanlarının Barınma ve Beslenme Şartlarının İyileştirilmesi Fikir ve Proje Yarışması (Enpati Hayvan Dostu Şehirler)' ödül töreni düzenlendi. Törene; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, TBB Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ve davetliler katıldı.

"Satın almayın, barınaklardan sahiplenin"

Program öncesinde Emine Erdoğan beraberindekiler ile birlikte barınakları gezerek yetkililerden bilgi aldı. Klinikte yeni doğan ünitesinde tedavi altında tutulan ve annesi olmayan bir günlük kediye biberonla süt veren Emine Erdoğan, kedilerin çocuklar için adeta bir rehabilitasyon olduğunu söyledi. Barınakta bakım altına alınan kedi, köpek ve kuşlarla da ilgilenen Emine Erdoğan, ses telleri kesilen, kötü şartlar altında tutulduğu tespit edilen ve barınakta rehabilitasyona alınan köpekler hakkında bilgi aldı. Hayvanların ses tellerinin kesilmesini 'vahşet' olarak nitelendiren Emine Erdoğan, hayvan sahiplenmek isteyenlere de "Satın almayın, barınaklardan sahiplenin" çağrısında bulundu. Emine Erdoğan, barınak gezisi sırasında kucağında taşıdığı ses telleri alınan köpek ile tören alanına giriş yaptı. Burada kendisini karşılayan şarkıcı Yonca Evcimik ise köpeği bir süre kucağında tutarak sevdi. Tören sonunda Emine Erdoğan, köpeği Yonca Evcimik'e vererek, "Sana emanet ediyorum. Emanetimize çok iyi bakacağınıza inanıyorum. " dedi. Yonca Evcimik de "Bakacağım, hiç kuşkunuz olmasın" karşılığını verdi.

"Barınakların şartları düzeltilmelidir"

Törende konuşan Erdoğan, haberlerde hayvanlara yönelik kan donduran şiddet vakalarını duyduklarını belirterek, "Hayvanlara gösterilen şiddetin hiçbir türünü asla kabul edemeyiz. Bu suçların oluşmadan önlenmesi için çözüm üretmemiz gerekiyor. Hayvanların yaşam şartlarının iyileştirilmesi, bu konuda atılacak önemli adımlardan biridir. Barınakların şartları düzeltilmelidir. Bu konuda hayvanseverlerin de talepleri var, biliyorsunuz. Kafeslerin içinde geçen yaşam, yaşam değil tutsaklıktır. Hayvanların yeme içme kadar serbest dolaşma ihtiyaçlarına da cevap verecek, yaşam alanlarına ihtiyaçları var. Belediyelerimizin yenilikçi projeleriyle tüm bu ihtiyaçları karşılayan yaşam alanlarının oluşacağına yürekten inanıyorum. Belediyelerimiz ile hayvanseverler arasındaki iş birliğinin artması, eminim ki mutluluk verici sonuçlar doğuracaktır" dedi.

"Sessiz feryatlarını duymak boynumuzun borcudur"

Erdoğan, hazırlanan projelerin kategorilerine bakıldığında, yapılacak çok iş olduğunu belirterek, "Tesisten yazılıma, tedaviden mama üretimine ve farkındalık çalışmalarına kadar birçok parlak fikir bir araya gelmiş. 223 başvurunun her birinin yaygınlaşması halinde çok güzel sonuçlar doğuracağından eminim. Tabii tüm başlıklar arasında biri var ki belki hepsinden çok daha önemli, o da farkındalıktır. Hayvanlar susadıklarında, acıktıklarında ya da yaralandıklarında yardım isteyemiyorlar. Onların farkında olmak, sessiz feryatlarını duymak boynumuzun borcudur. Yediden yetmişe, hepimizin işin bir ucundan tutması lazım. Bugün hala cins hayvanların, özel günlerde hediye edilecek bir eşya gibi alındığını, sonra sokağa atıldığını maalesef görüyoruz. Oysa barınaklarda, sevgiye hasret onca hayvan var" diye konuştu.

Emine Erdoğan, geçen yıl Hayvanları Koruma Günü'nde, Yedikule Hayvan Barınağından 'Leblebi' adlı köpeği sahiplendiklerini anımsatarak, "Özellikle engelli olduğu için onu istedik. Buradan anne babalara tüm kalbimle bir çağrıda bulunmak istiyorum. Çocuklarımız, evcil hayvan istediklerinde onları barınaklara götürelim. Oradaki canlar, yalnızca başlarını okşayacak bir el istiyor. Onlara bir şans verelim. Çocuklarımızın gerçek sevginin, iyileştiren ve dönüştüren gücünü tecrübe etmelerini sağlayalım" ifadesini kullandı.

"Mahallemizde yaşayan hayvanlara sahip çıkalım"

Emine Erdoğan, hayvanlara güzel muamele etmek ve zarardan korumak için ihtiyaç olan reçetenin, medeniyet tecrübesinde olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu: "19'uncu yüzyılda dünyanın ilk hayvan hastanesi Düşkün Leylekler Evi'ni kuran, medeniyetimizi inşa eden vicdanlardır. Tarih sayfalarımız, yabani hayvanlardan kuşlara kadar, her tür hayvanın bakımıyla ilgilenen sayısız vakıfla doludur. Bugün ne yazık ki birçok değerimizi yitirdik. Hayvanlara bir kap mama, bir kap su verilmesi için büyük kampanyaların düzenlenmesinin gerekmesi, insanlık adına büyük ayıptır. Bunları zaten yapıyor olmamız gerekir. Lütfen kalbi selimin zirvesini yaşamış, merhamet mirasımızı ihya etmek için ele ele verelim. Mahlukatın, üzerimizde çiğnenemez hakları olduğu şuuruyla hareket edelim. Mahallemizde yaşayan hayvanlara sahip çıkalım. Son derece basit birkaç adımla bile hayatı hem onlar hem de kendimiz için kolaylaştırabiliriz. Mesela basit malzemelerle barınabilecekleri kulübeler yapabiliriz. Sokaklarımızın belli köşelerinde su ve yiyecek ihtiyaçlarını karşılayacakları alanlar oluşturabiliriz. Belediyelerimizle iş birlikleri geliştirerek yaşam alanlarımızı, güvenli hale getirebiliriz.

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