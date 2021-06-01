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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Eşi Emine Erdoğan, Görme Engellilere Yönelik "Tablolar Konuşuyor Dijital Resim Sergisi"Nin Açılışını Yaptı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Eşi Emine Erdoğan, Görme Engellilere Yönelik "Tablolar Konuşuyor Dijital Resim Sergisi"Nin Açılışını Yaptı

01.06.2021 10:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Eşi Emine Erdoğan, Görme Engellilere Yönelik

Türk Telekom'un, görme engellilere yönelik hazırladığı sesli betimlemeli eserlerden oluşan 'Tablolar Konuşuyor Dijital Resim Sergisi', Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde ziyaretçilerine kapılarını açtı.

Türk Telekom'un, görme engellilere yönelik hazırladığı sesli betimlemeli eserlerden oluşan 'Tablolar Konuşuyor Dijital Resim Sergisi', Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde ziyaretçilerine kapılarını açtı.

Dünyaca ünlü 30 tablonun sesli betimlemeleriyle yer aldığı serginin açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşti.

Sergi 30 Temmuz'a kadar devam edecek. Serginin açılışını yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, eserleri Türk Telekom'un az görenlere yönelik yürüttüğü Günışığı projesi kapsamında eğitim alan çocuklarla birlikte gezdi. Çocuklarla tablolara ve sergiye dair samimi diyaloglar kuran Erdoğan, Türk Telekom'a engellilere yönelik desteklerinden dolayı teşekkür ettiğini belirtti. Türk Telekom CEO'su Ümit Önal da "Türk Telekom olarak, Türkiye'ye değer anlayışıyla projeler üretiyor, sosyal sorumluluk yaklaşımımızın temeline, bilgiye erişimde fırsat eşitliğini de ekliyoruz. Telefon Kütüphanesi uygulamamızın 10. yılında, Cumhurbaşkanlığımız himayesinde düzenlediğimiz 'Tablolar Konuşuyor Dijital Resim Sergisi' de bu anlayışın bir ürünü olarak hayat buluyor" dedi. Türk Telekom; görme engellilerin bilgiye erişimine ve sanatla buluşmasına olanak sağlayan sosyal sorumluluk projesi Telefon Kütüphanesi kapsamındaki 'Tablolar Konuşuyor Dijital Resim Sergisi'ni Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde ziyarete açtı.

Sesli betimlemeli 30 tablodan oluşan sergi, Türkiye'nin en büyük kütüphanesi olan Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde 31 Mayıs'tan itibaren hafta içi 09: 15-17: 45 saatleri arasında görme engelli sanatseverler başta olmak üzere 30 Temmuz'a kadar tüm ziyaretçilere açık olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türk Telekom CEO'su Ümit Önal ile birlikte açılışını yaptığı sergiyi, Türk Telekom'un görme engelli çocuklara yönelik yürüttüğü Günışığı projesinde eğitim alan çocuklarla birlikte gezdi. Erdoğan, sesli betimlemeli tabloları dinleyen çocukların sergiye yönelik deneyimleri hakkında kendileriyle sohbet etti. Erdoğan, Türk Telekom'un engelli bireylere yönelik gerçekleştirdiği kurumsal sosyal sorumluluk projeleri hakkında bilgi aldı. Açılışın ardından Türk Telekom'un Günışığı projesindeki az gören çocuğun çizdiği tablo Emine Erdoğan'a hediye edildi.

"Sosyal sorumluluk projelerimizle görme engelli bireylerin ve herkesin toplumsal yaşama daha eşit ve daha aktif katılımını artırarak sağlamaya devam edeceğiz"

Türk Telekom CEO'su Ümit Önal açılıştaki konuşmasında şunları söyledi: "Türk Telekom olarak, Türkiye'ye değer anlayışıyla projeler üretiyor, sosyal sorumluluk yaklaşımımızın temeline, bilgiye erişimde fırsat eşitliğini de ekliyoruz. Telefon Kütüphanesi uygulamamızın 10. yılında, Cumhurbaşkanlığımız himayesinde düzenlediğimiz 'Tablolar Konuşuyor Dijital Resim Sergisi' de bu anlayışın bir ürünü olarak hayat buluyor. Projelerimizde toplumun her kesimini kucaklamayı milli sorumluluk düsturumuzun bir gereği olarak görüyoruz. Türkiye'nin lider bilgi ve iletişim teknolojileri şirketi olarak, farkındalık oluşturan sosyal sorumluluk projelerimizle görme engelli bireylerin ve herkesin toplumsal yaşama daha eşit ve daha aktif katılımını artırarak sağlamaya devam edeceğiz.

"Kenan İmirzalıoğlu'nun sesinden 'Çanakkale Savaşı-Son Mermi' tablosu"

Dünyaca ünlü 30 sesli betimlemeli tablo, Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketlerinden Vestel'in ekranları aracılığıyla ziyaretçilerle buluşuyor. Türk Telekom'un reklam yüzü Kenan İmirzalıoğlu ise Namık Kemal İsmail'in 'Çanakkale Savaşı- Son Mermi' adlı tablosuna sesiyle hayat verdi. Sergide seslendirilen diğer eserlerden bazıları Johannes Vermeer'in İnci Küpeli Kız, Edward Munch'ın Çığlık, Leonardo da Vinci'nin Mona Lisa, Osman Hamdi Bey'in Kaplumbağa Terbiyecisi, Vincent Van Gogh'un Arles'teki Yatak Odası ve Claude Monet'in Gelincikler ve İzlenim: Gündoğumu tabloları oldu. Görme engelli bireyler bu eserlere diledikleri herhangi bir zamanda Telefon Kütüphanesi mobil uygulaması aracılığıyla da ulaşabilecek. Ayrıca görme ve işitme engelli ziyaretçiler, yine onlar için özel olarak geliştirilen, bireysel kullanıma uygun olarak tasarlanmış yön bulma uygulaması "Sesli Adımlar" ile akıllı telefonları üzerinden sesli yönlendirme ve ikonlar aracılığıyla hem sergiyi hem de kütüphaneyi ziyaret edebilecekler.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Eşi Emine Erdoğan, Görme Engellilere Yönelik Tablolar Konuşuyor Dijital Resim Sergisi Nin Açılışını Yaptı

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Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Eşi Emine Erdoğan, Görme Engellilere Yönelik 'Tablolar Konuşuyor Dijital Resim Sergisi'Nin Açılışını Yaptı - Son Dakika


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