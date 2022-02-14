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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı Açıklaması - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı Açıklaması

14.02.2022 13:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kovid-19'u en hafif seyriyle geçirdiğini ancak izolasyon sürecinin henüz tamamlanmadığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kovid-19'u en hafif seyriyle geçirdiğini ancak izolasyon sürecinin henüz tamamlanmadığını belirtti.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese şükranlarımı sunuyorum. Hamdolsun hastalığı en hafif seyriyle geçiriyorum ancak izolasyon sürecim henüz tamamlanmadı. Tüm hastalara acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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Recep Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan, cumhurbaşkanı, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı Açıklaması - Son Dakika
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