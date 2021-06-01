Emine Erdoğan: Bu eylem planıyla, Van Gölü inşallah layıkıyla korunacak (3) - Son Dakika

BİR SAATTE ÇIKAN ÇÖP ŞAŞIRTTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Merkez İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'ni gezdikten sonra vapurla Van Gölü'nü gezerek, gölde başlatılan dip temizleme çalışmalarını izledi. Van Gölü'nde Sualtı Görüntüleme Yönetmeni Tahsin Ceylan ve dalgıç ekiplerince yapılan temizlik çalışmaları sırasında çıkartılan çöpleri görünce şaşırdığını söyleyen Erdoğan, "Nasıl şaşırdım. Bir saatte bunlar çıktıysa bütün Van Gölü'nü düşünün neler var burada. Yazık günah. Burası bizim. Van bizim, Bitlis bizim, Türkiye bizim. Buraları korumamız, sahiplenmemiz lazım. Evimizi nasıl temiz tutuyorsak, denizimizi de sokağımızı da öyle temiz tutmamız lazım. Temizleme çalışmaları başlamışken temiz kalsın bundan sonrası hiç olmazsa. Herkese sevgilerimi, saygılarımı, selamlarımı söylüyorum" diye konuştu.