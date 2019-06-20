Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski başyaveri ve sözde "yurtta sulh konseyi" üyesi eski kurmay albay Ali...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski başyaveri ve sözde "yurtta sulh konseyi" üyesi eski kurmay albay Ali...

9 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski başyaveri ve sözde "yurtta sulh konseyi" üyesi eski kurmay albay Ali Yazıcı, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski başyaveri ve sözde
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski başyaveri ve sözde "yurtta sulh konseyi" üyesi eski kurmay albay Ali Yazıcı, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 10:15 Kaynak: AA
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