Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski başyaveri ve sözde "yurtta sulh konseyi" üyesi eski kurmay albay Ali...
9 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski başyaveri ve sözde "yurtta sulh konseyi" üyesi eski kurmay albay Ali Yazıcı, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 10:15 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski başyaveri ve sözde "yurtta sulh konseyi" üyesi eski kurmay albay Ali Yazıcı
, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.
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