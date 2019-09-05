Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Eskişehir ziyaretinde bu yollar trafiğe kapatılacak

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaretleri kapsamında alınacak trafik tedbirleri ve araç trafiğine kapatılacak cadde ve sokakların duyurusu yapıldı.



Yapılan açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 7 Eylül Cumartesi günü ilimize yapacağı ziyaret programı kapsamında, Atatürk Bulvarı ve Mustafa Kemal Atatürk Caddesi zaman zaman araç trafiğine kapatılacağından araç park edilmesine müsaade edilmeyecek. Park edilen araçlar güvenlik nedeniyle kaldırılacak olup, Atatürk Bulvarı ve Mustafa Kemal Atatürk Caddesi araç trafiğine kapatıldığı zamanlarda trafik akışı Yunus Emre Caddesine yönlendirileceğinden, Yunus Emre Caddesi üzerinde araç parkına müsaade edilmeyecektir. Yine aynı ziyaret programı kapsamında Kemal Zeytinoğlu Caddesi 07: 00 - 16: 00 saatleri arasında araç trafiğine kapatılarak araç parkına müsaade edilmeyecek. Kemal Zeytinoğlu Caddesini kullanacak vatandaşlarımızın alternatif (Şehit Yüzbaşı Tuncay Güngör Caddesi - Şube Sokak/Cumhuriyet Bulvarı Hacı Çakır Sokak) güzergahları kullanmaları, trafik işaret ve işaretçilerine riayet etmeleri gerekmektedir" diye bildirildi. - ESKİŞEHİR