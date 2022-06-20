Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev ziyaretinden samimi anlar: Alnımdan öp

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün akşam saatlerinde bir ev ziyareti gerçekleştirdi. Ziyaret sırasında ortaya renkli görüntüler çıktı.

ERDOĞAN: ALNINDAN ÖP

Erdoğan'ın eve girmesi ile birlikte ne yapacağını bilemeyen yaşlı adam bir anda Cumhurbaşkanı'nın elini öpmek için hamle yaptı. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan elini öptürmeyerek "Alnımdan öp" dedi. Bunun üzerine yaşlı adam, Erdoğan'ı alnından öptü. O anlar kameralara yansırken, görüntüler sosyal medyada gündem oldu.