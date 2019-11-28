Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fayez Al Sarraj'ı kabulü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fayez Al Sarraj'ı kabulü

6 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Al Sarraj ile Dolmabahçe Ofisi'nde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fayez Al Sarraj'ı kabulü, System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Al Sarraj ile Dolmabahçe Ofisi'nde bir araya geldi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, görüşmede, Türkiye ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti arasında, "Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası" ile iki ülkenin uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının muhafazasını hedefleyen "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası" imzalandı.

Söz konusu mutabakat muhtıralarıyla iki ülke ilişkilerinin ve iş birliğinin güçlendirmesinin hedeflendiği bildirildi.

Basına kapalı görüşme 2 saat 15 dakika sürmüş, görüşme sonrası Erdoğan ve beraberindeki heyet, Libya heyeti ile yemek yemişti.

Türkiye, Libya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 12:24 Kaynak: AA
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