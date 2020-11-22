Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Fitne ateşi" yorumu sonrası AK Partili isimlerden Arınç'a peş peşe istifa çağrısı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Fitne ateşi" yorumu sonrası AK Partili isimlerden Arınç'a peş peşe istifa çağrısı

22.11.2020 17:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bülent Arınç'a verdiği "Yeni bir fitne ateşi yakılmaya çalışıldığını görüyoruz" yanıtı sonrası AK Parti eski milletvekilleri Şamil Tayyar ve Mehmet Metiner'den Arınç'a peş peşe istifa çağrısı geldi.

AK Parti eski milletvekili Şamil Tayyar ve Mehmet Metiner, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç'a verdiği yanıt sonrası Arınç'ın istifasını istediklerine yönelik açıklama yaptılar.

Şamil Tayyar sosyal medyadan yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanımızın açıklamasından sonra Arınç'a düşen görev, istifasıdır. Eğer istifa olmazsa Cumhurbaşkanımızdan beklentimiz, azlidir. Artık bu mesele, AK Parti için kapanmalıdır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Fitne ateşi' yorumu sonrası AK Partili isimlerden Arınç'a peş peşe istifa çağrısı

Mehmet Metiner'in açıklaması ise şu şekilde:

"Cumhurbaşkanımız az önce yaptığı konuşmada Arınç'ın dile getirdiği düşüncelerin ne kendisinin ne de partisinin görüşleri olmadığını sert bir üslupla dile getirdi. Onuru olan bu durumda istifa eder."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Fitne ateşi' yorumu sonrası AK Partili isimlerden Arınç'a peş peşe istifa çağrısı

ERDOĞAN NE DEDİ?

Arınç'ın Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş'ı kastederek 'tutuksuz yargılanma' vurgusu yaptığı konuşmasına da yanıt veren Erdoğan, "Son günlerde bizimle asla ilgisi olmayan, kimi bireysel açıklamalar ile reform gündemimize yaptığımız vurgular bahane edilerek yeni bir fitne ateşi yakılmaya çalışıldığını görüyoruz. Gezi olaylarının finansörü olanlarla, Kavalalarla hiçbir zaman bir arada olamayız," dedi.

ARINÇ NE DEMİŞTİ?

Osman Kavala hakkında tartışma yaratan açıklamalarda bulunan Arınç, Kavala'nın tutukluluğu konusunda ise "Ben iddianameyi okudum. Hala tutuklu kalmasına hayret ediyorum. Tahliye edilmesi lazım. Bu iddianameleri okuduğumda çocuk bile yazmaz bunu dedim, cübbeyi bile giyesim gelmişti. Çıkması lazım" ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fitne ateşi yorumu sonrası AK Partili isimlerden Arınç'a peş peşe istifa çağrısı

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Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Fitne ateşi' yorumu sonrası AK Partili isimlerden Arınç'a peş peşe istifa çağrısı - Son Dakika


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