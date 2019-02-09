Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Forma Sözü Verdiği Tayyip'in Durumu İyi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Forma Sözü Verdiği Tayyip'in Durumu İyi

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telefonla konuşup Trabzonspor forması hediye edeceğini söylediği dokuz yaşındaki Mahmut Tayyip Alemdar, hastanede görüntülendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Forma Sözü Verdiği Tayyip'in Durumu İyi, System.String[]
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telefonla konuşup Trabzonspor forması hediye edeceğini söylediği dokuz yaşındaki Mahmut Tayyip Alemdar, hastanede görüntülendi. Küçük Tayyip'in durumunun iyi olduğu öğrenilirken, tedavisi sürüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 saat göçük altında kaldıktan sonra çıkarılan 9 yaşındaki Mahmut Tayyip Alemdar'ı telefonla arayıp geçmiş olsun dileklerini iletmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trabzonspor forması hediye edeceğini söylediği Mahmut Tayyip Alemdar hastanede görüntülendi. Küçük Tayyip'in durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yoğun bakımda tedavisi sürüyor. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 10:53 Kaynak: İHA

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