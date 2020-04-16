Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafına sarılan nine gözyaşı döktü - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafına sarılarak öpen 93 yaşındaki Aliye Saraç gözyaşlarını tutamadı.



Kent merkezinde yaşayan 93 yaşındaki Aliye Saraç yakınlarının aracılığıyla Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını istedi. Başkanı Eroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını çerçeveleterek Özel Kalem Müdürü Mehmet Akif Erten ile yaşlı kadının evine gönderdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını alan Aliye nine duygusal anlar yaşadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok sevdiğini söyleyen Saraç, "O bizim liderimiz. Rabbim onun ömrünü uzun etsin. Beş vakitte ona dua ediyorum. Benim oğluma çok çok selamlar söyleyin. Benim lideri mi bana gönderdin senin de ömrünü Rabbim uzun etsin. Cumhurbaşkanımızın fotoğrafını çok istiyordum. İnşallah oğlum ile bir konuşsam. Kurban olduğum Rabbim ölmeden görüştürür inşallah. Benim oğlumu bana kavuşturdun çok şükür" dedi. Başkan Eroğlu ile cep telefonu ile görüntülü konuşan Saraç, teşekkürlerini iletti.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafı ise Aliye ninenin odasına asıldı. - TOKAT