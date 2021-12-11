Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını yere atarak hakaret eden kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Karadeniz Ereğli Kaymakamlık binasının önünde meydana gelen olayda, ekonomik sıkıntılar yaşadığını iddia eden A.Ç. Kaymakamlık binası girişindeki duvarda asılı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çerçeveli fotoğrafını alıp yere attı.

HEMEN GÖZALTINA ALINDI

Bu sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretler eden zanlı olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, daha sonra ifadesinin alınması için Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.