Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM konuşmasında hatırlattığı göçmen faciasında organizatör şüphelilerinin kişi başı 1500 euro aldığı ortaya çıktı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM konuşmasında hatırlattığı göçmen faciasında organizatör şüphelilerinin kişi başı 1500 euro aldığı ortaya çıktı

21.09.2022 14:15

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Birleşmiş Milletler'deki konuşmasında Yunanistan'ın geri itmesi sonucu hayatını kaybeden 6 göçmeni anımsatıp, 9 aylık Asım ve 4 yaşındaki ağabeyi Abdulvahap'ın fotoğrafları ile yaşanan olaylara dair tepkisini ortaya koymuştu. Faciayla ilgili Lübnan uyruklu 2 organizatör şüphelisi tutuklanırken, söz konusu şahısların göçmenlerden kişi başı 1500 euro aldıkları öğrenildi.

Türk Sahil Güvenliği, 13 Eylül günü saat 00.10'da, Muğla'nın Marmaris ilçesi Kızılburun açıklarında can sallarında bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. Bölgeye giden 2 Sahil Güvenlik botu, 3 can salındaki 71 kaçak göçmeni ve 2 organizatör şüphelisini kurtardı. Kurtarılan göçmenler ifadelerinde, İtalya'ya gitmek üzere 10 Eylül'de, 15 metre boyundaki ahşap tekneyle Lübnan'ın Tripoli limanından yola çıktıklarını, 2 gün sonra Rodos Adası açıklarında yakıtlarının bitmesiyle yardım istediklerini, Yunan güvenlik güçleri tarafından botta değerli eşyaları alındıktan sonra 4 ayrı can salıyla Türk kara sularına yakın noktadan geri itildiklerini anlattı. Dalgalarla birbirlerinden uzaklaşan can sallarından birinin alabora olduğu anlaşıldı.

6 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Sahil Güvenlik ekipleri denizde arama-kurtarma çalışması başlattı. Çalışmayla yarı batık durumdaki can salına tutunan 7 kaçak göçmen daha kurtarıldı. Can salı yakınında ise 2 bebek, 3 çocuk ve 1 kadın olmak üzere toplam 6 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Kurtarılan 71 göçmen ise Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından Ula Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Göçmenlerin işlemlerinin sürdüğü öğrenilirken, gözaltına alınan 2 Lübnan uyruklu organizatör şüphelisi ise Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

ERDOĞAN BM KONUŞMASINDA FOTOĞRAFLARI GÖSTERİP ZULMÜ ANLATTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dün BM'deki konuşmasında, anneleri Şifa ile birlikte ölen 4 yaşındaki Abdulvahap ve 9 aylık Asım'ın fotoğraflarını gösterip, Yunanistan'a tepki göstererek yaşanan zulmü anlattı.

CENAZELER ALINMAYI BEKLİYOR

Organizatörlerin, göçmenlerden kişi başı 1500 euro aldıkları belirlendi. Öte yandan, Muğla Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemleri tamamlanan 6 kişinin cenazelerinin, yakınları tarafından alınması bekleniyor. Cenazelerin, alınmaması durumunda kimsesizler mezarlığına defnedileceği öğrenildi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tüm dünyaya çağrı: Herkesi KKTC'yi tanımaya davet ediyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tüm dünyaya çağrı: Herkesi KKTC'yi tanımaya davet ediyorum CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN FOTOĞRAFLA HATIRLATTIĞI GÖÇMEN FACİASINDA KİŞİ BAŞI 1500 EURO ALMIŞLAR CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN FOTOĞRAFLA HATIRLATTIĞI GÖÇMEN FACİASINDA KİŞİ BAŞI 1500 EURO ALMIŞLAR
Kaynak: DHA

Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan, Göçmen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM konuşmasında hatırlattığı göçmen faciasında organizatör şüphelilerinin kişi başı 1500 euro aldığı ortaya çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM konuşmasında hatırlattığı göçmen faciasında organizatör şüphelilerinin kişi başı 1500 euro aldığı ortaya çıktı - Son Dakika
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