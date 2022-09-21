CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN FOTOĞRAFLA HATIRLATTIĞI GÖÇMEN FACİASINDA KİŞİ BAŞI 1500 EURO ALMIŞLAR - Son Dakika
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN FOTOĞRAFLA HATIRLATTIĞI GÖÇMEN FACİASINDA KİŞİ BAŞI 1500 EURO ALMIŞLAR

21.09.2022 14:28

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler'deki (BM) konuşmasında fotoğraflarını gösterip Yunanistan'a tepki gösterdiği 9 aylık Asım ve ağabeyi Abdulvahap'ın (4) da aralarında olduğu 5'i çocuk, 1'i kadın, 6 kişinin yaşamını yitirdiği Ege Denizi'ndeki göçmen faciasıyla ilgili...

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler'deki (BM) konuşmasında fotoğraflarını gösterip Yunanistan'a tepki gösterdiği 9 aylık Asım ve ağabeyi Abdulvahap'ın (4) da aralarında olduğu 5'i çocuk, 1'i kadın, 6 kişinin yaşamını yitirdiği Ege Denizi'ndeki göçmen faciasıyla ilgili Lübnan uyruklu 2 organizatör şüphelisi tutuklandı. Organizatörlerin, göçmenlerden kişi başı 1500 euro aldıkları öğrenildi.

Türk Sahil Güvenliği, 13 Eylül günü saat 00.10'da, Muğla'nın Marmaris ilçesi Kızılburun açıklarında can sallarında bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. Bölgeye giden 2 Sahil Güvenlik botu, 3 can salındaki 71 kaçak göçmeni ve 2 organizatör şüphelisini kurtardı. Kurtarılan göçmenler ifadelerinde, İtalya'ya gitmek üzere 10 Eylül'de, 15 metre boyundaki ahşap tekneyle Lübnan'ın Tripoli limanından yola çıktıklarını, 2 gün sonra Rodos Adası açıklarında yakıtlarının bitmesiyle yardım istediklerini, Yunan güvenlik güçleri tarafından botta değerli eşyaları alındıktan sonra 4 ayrı can salıyla Türk kara sularına yakın noktadan geri itildiklerini anlattı. Dalgalarla birbirlerinden uzaklaşan can sallarından birinin alabora olduğu anlaşıldı.

6 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Sahil Güvenlik ekipleri denizde arama-kurtarma çalışması başlattı. Çalışmayla yarı batık durumdaki can salına tutunan 7 kaçak göçmen daha kurtarıldı. Can salı yakınında ise 2 bebek, 3 çocuk ve 1 kadın olmak üzere toplam 6 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Kurtarılan 71 göçmen ise Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından Ula Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Göçmenlerin işlemlerinin sürdüğü öğrenilirken, gözaltına alınan 2 Lübnan uyruklu organizatör şüphelisi ise Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BM'deki konuşmasında, anneleri Şifa ile birlikte ölen 4 yaşındaki Abdulvahap ve 9 aylık Asım'ın fotoğraflarını gösterip, Yunanistan'a tepki göstererek yaşanan zulmü anlattı.

CENAZELER ALINMAYI BEKLİYOR

Organizatörlerin, göçmenlerden kişi başı 1500 euro aldıkları belirlendi. Öte yandan, Muğla Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemleri tamamlanan 6 kişinin cenazelerinin, yakınları tarafından alınması bekleniyor. Cenazelerin, alınmaması durumunda kimsesizler mezarlığına defnedileceği öğrenildi.

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Haber-Kamera: Cavit AKGÜN/ MUĞLA, (DHA)

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM konuşmasında hatırlattığı göçmen faciasında organizatör şüphelilerinin kişi başı 1500 euro aldığı ortaya çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM konuşmasında hatırlattığı göçmen faciasında organizatör şüphelilerinin kişi başı 1500 euro aldığı ortaya çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan o fotoğrafı gösterdi! BM salonu sessizliğe büründü Cumhurbaşkanı Erdoğan o fotoğrafı gösterdi! BM salonu sessizliğe büründü
Kaynak: DHA

Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan, Göçmen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN FOTOĞRAFLA HATIRLATTIĞI GÖÇMEN FACİASINDA KİŞİ BAŞI 1500 EURO ALMIŞLAR - Son Dakika

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SON DAKİKA: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN FOTOĞRAFLA HATIRLATTIĞI GÖÇMEN FACİASINDA KİŞİ BAŞI 1500 EURO ALMIŞLAR - Son Dakika
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