Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın G-20 Liderler Zirvesi'nde Biden ile baş başa görüşeceği öğrenildi - Son Dakika

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekim sonunda Roma'da düzenlenen G-20 Liderler Zirvesi'ne katılacak. Erdoğan'ın Zirvede ABD Başkanı Joe Biden ile baş başa görüşeceği öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın Ekim sonunda Roma 'da düzenlenecek G-20 Liderler Zirvesi'nde ABD Başkanı Joe Biden ile baş başa görüşeceği öğrenildi.

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