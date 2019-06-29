Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın G20 Liderler Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Trump ile görüşmesi sona erdi.

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Erdoğan'dan Trump görüşmesi öncesi S-400 mesajı: Herhangi bir aksama söz konusu değil