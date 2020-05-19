Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gençler ve sporcularla video konferans yöntemiyle görüşmesi (2) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gençler ve sporcularla video konferans yöntemiyle görüşmesi (2)

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ben de özellikle voleybolcu kardeşlerimin özellikle de kızlarımızın son dönemlerdeki üstün başarılarının artarak devamını diliyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gençler ve sporcularla video konferans yöntemiyle görüşmesi (2), System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ben de özellikle voleybolcu kardeşlerimin özellikle de kızlarımızın son dönemlerdeki üstün başarılarının artarak devamını diliyorum. İnşallah koronavirüsten sonra bu performansı tekrar göstereceğinize inanıyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun da katıldığı video konferans görüşmesinde, Türkiye'nin farklı illerindeki gençler ve sporcularla bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Milli Güreşçi Taha Akgül'e "Nasıl, koşuyor musun dağlarda falan?" sorusu üzerine henüz başlamadığını dile getiren Akgül, "Omzumdan ameliyat oldum. Evde antrenmanlara devam ediyorum. Birkaç kere koşu antremanı denedim ama ödem yaptı, yavaş yavaş devam ediyorum. İnşallah bu süreç geçecek." diye konuştu.

Erdoğan, kendisinin de futbol oynadığı dönemde omzundan bu tür sıkıntılar yaşadığını söyleyerek, Akgül için şifa dileğinde bulundu.

Akgül, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sayın Cumhurbaşkanım sizinle görüntülü konuşmak bile büyük bir şeref. Sizinle ancak resepsiyondan resepsiyona görüşebiliyorduk. Desteğiniz için de sağ olun, hastane sürecinde aradınız, tedavime de ilgilendiniz. 2021'e inşallah hazırlanacağız ve şampiyon olacağız."

Bir sonraki görüşmesini genç piyano sanatçısı Yiğit Avcı ile yapan Erdoğan, "Seni bir ara Ankara'ya alalım. Millet Kongre Merkezinde bize bir piyano resitali herhalde yaparsın." dedi.

Avcı da, bu teklifi severek kabul edeceğini ifade etti.

Gürcistan ve İtalya'da festivallere katıldık"

Kendini tanıtan Avcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"16 yaşındayım, aktif öğrencilik sürecim devam ediyor. Piyanoya çok küçük yaşta başladım. Artvin Gençlik Merkezine Gürcistan'dan bir piyano öğretmeni gelmişti, annemin yardımıyla piyanoyu orada ilk kez deneme fırsatım oldu. Sonra çok sevdim ve devam ettim. Bunun haricinde son yıllarda kendimi daha da geliştirdiğime inanıyorum. Yurt dışında bazı festivallere katılma hakkım oldu. İlk festival Gürcistan Batum'daydı. Bu festivalden ben ve takım arkadaşlarım başarıyla ayrıldık. İtalya'da gerçekleştirilen festivale gittik, yine orada da ülkemizi iyi bir şekilde temsil etmiş olduğumuza inanıyorum. Yine başarıyla ayrıldık. Pandemi süreci olmasaydı, normalde Fransa'ya gidecektik şu zamanlarda. Ancak ertelendi."

Milli sporcu Serap Özçelik Arapoğlu, da "Kadir Geceniz mübarek olsun. Ben çok teşekkür ediyorum böyle özel bir günde bizi davet ettiğiniz için. Bana hiç 19 Mayıs resepsiyonu kısmet olmadı, hep müsabakalardaydım. İlk defa böyle canlı yayında karşı karşıya gelmek güzel oldu, teşekkür ediyorum." dedi.

"Toplumu etkilemenin en hızlı yollarından bir tanesi de sahne sanatları"

Tiyatrocu Nazlı Bakır ise sanatın önemine vurgu yaparak şöyle konuştu:

"Yakın tarihte gördümki toplumu etkilemenin en hızlı yollarından bir tanesi de sahne sanatları, televizyon ve sinema. Bizler de geçmişimizden aldığımız ilhamla, yani sizin dediğiniz gibi mazimizin ilhamı, edepli, ahlaka uygun sanatı geliştirmeyi bir noktada kendimize hedef koyduk. Baki'nin bir sözü var, 'Baki kalan bu kubbede bir hoş sada imiş.'"

A Milli Kadın Voleybol Takım Kaptanı Eda Erdem, sözlerine 19 Mayıs'ı kutlayarak ve herkese hayırlı kandiller temennisinde bulunarak başladı.

Erdem, "Bugün sizlerle beraber olmaktan çok mutlu ve gururluyum. Pandemi süreci bittiği zaman tekrar farklı bir organizasyonla hep beraber olup birbirimizi yakından tanıma şansına nail oluruz." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ben de özellikle voleybolcu kardeşlerimin özellikle de kızlarımızın son dönemlerdeki üstün başarılarının artarak devamını diliyorum. İnşallah koronavirüsten sonra bu performansı tekrar göstereceğinize inanıyorum. Bu vesile ile de Meltem'e de Allah'tan şifalar diliyorum." dedi.

"Tuşlu telefondan web tasarımı yapmaya başladım"

Antalya'da web tasarımları yapan görme engelli Mert Yakıştır ise 6. sınıftan beri bilişim teknolojileriyle ilgilendiğini söyledi.

Yakıştır, "Bilgisayarım yoktu, bilgisayarsız web tasarım nasıl yapılabilir onu araştırmaya başladım. Tuşlu telefonlardan yapılabildiğini öğrendim. Tuşlu telefondan web tasarımı yapmaya başladım. Görme engelliyim ama renkleri seçebiliyorum. Anne ve babama 'Olmuş mu, gelişmiş mi' diye sorarak bu şekilde kendimi geliştirmeye çalıştım. Antalya Beyaz Baston Görme Engelliler Derneği bana bir bilgisayar hediye etti. Oradan yazılımlarımı yapmaya başladım." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın "Bu bilgisayar özellikli mi yoksa normal bir bilgisayar mı?" sorusu üzerine, Yakıştır, normal bilgisayar olduğu bilgisini verdi.

Normal bir bilgisayara yazılım yükleyerek kullanabildiğini söyleyen Yakıştır, "Gençlik ve Spor Bakanımız beni kabul ettiler. Gençlik merkezimizde eğitim almaya başladım. Hatta bakanlığın Aksaray'daki kampına katıldım. Kampta drone, 3 boyutlu yazıcı ve çeşitli mobil imkan geliştirme, web tasarımı geliştirme gibi eğitimlerimin bir üst düzeyini aldım." diye konuştu.

Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu azminden dolayı seni ayrıca kutluyorum. Sayın Bakanımız Mehmet Bey her zaman, her türlü sıkıntıda, ihtiyaçta senin yanında olacaktır. Çünkü senin şu anda elde ettiğin bu mesafe her türlü takdirin üzerindedir. Seni kutluyorum."

(Bitti)

Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.05.2020 08:32 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gençler ve sporcularla video konferans yöntemiyle görüşmesi (2) - Son Dakika

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