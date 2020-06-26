Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gençlerle video konferans yöntemiyle buluşması - Son Dakika

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans aracılığıyla buluştuğu öğrencilerden Alara Şişmanoğlu, "Benim için moral oldu, öz güvenim yerine geldi, çok mutluyum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öğrencilerle video konferans aracılığıyla buluşmasına Antalya'dan bağlanan Metin-Nuran Çakallıklı Anadolu Lisesi öğrencisi Alara Şişmanoğlu, AA muhabirine, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuşma şansı yakaladığı için mutlu olduğunu söyledi.

Yönelttiği sorularla sınav stresini yendiğini aktaran Şişmanoğlu, "Benim için moral oldu, öz güvenim yerine geldi, çok mutluyum. İlkokuldan bu yana hep matematik öğretmeni olmayı hayal etmiştim. Bunun için çok iyi hazırlanmıştım ama salgından sonra genetik üzerine kendimi geliştirmeye karar verdim. Ülkemi genetik alanında ileri seviyeye taşımak istiyorum. Sınava da çok iyi hazırlandım." diye konuştu.

"Bizi motive etti"

Muğla Teknoloji ve Kültür Koleji öğrencisi Kardelen Büyükavcu ise konferansın verimli geçtiğini belirtti.

Türkiye'nin dört bir köşesinden öğrenciler olarak kafalarındaki soru işaretleni giderdiklerini vurgulayan Büyükavcu, "Bu konferansın YKS öncesi yapılması da bizi motive etti. Çünkü Cumhurbaşkanımızdan çok güzel dilekler aldık. Umarım Cumhurbaşkanımızın dediği gibi sınavımız çok güzel geçer ve tüm öğrenci arkadaşlarımız da emeğinin karşılığını alır." dedi.