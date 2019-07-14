Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın genel yayın yönetmenleriyle toplantısı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın genel yayın yönetmenleriyle toplantısı

2 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, genel yayın yönetmenleri ile bir araya geldiği toplantı sona erdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın genel yayın yönetmenleriyle toplantısı, System.String[]
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, genel yayın yönetmenleri ile bir araya geldiği toplantı sona erdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazete ve televizyon kanallarının genel yayın yönetmenleri, bazı yazar ve akademisyenlerle Vahdettin Köşkü'nde bir araya geldi.
Saat 11.00'de başlayan toplantı, yaklaşık 3 saat sürdü. Toplantıya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katıldı.
Cumhurbaşkanı, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 02:28 Kaynak: AA
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