Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın genel yayın yönetmenleriyle bir araya geldiği toplantı sona erdi
1 saat önce
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın, genel yayın yönetmenleri ile bir araya geldiği toplantı sona erdi.
Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 02:38 Kaynak: DHA
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan
'ın, genel yayın yönetmenleri ile bir araya geldiği toplantı sona erdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazete ve televizyon kanallarının genel yayın yönetmenleri, bazı yazar ve akademisyenlerle Vahdettin
Köşkü'nde bir araya geldi. Saat 11.00'de başlayan toplantı, yaklaşık 3 saat sürdü. Toplantıya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın
, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun
da katıldı.
- İstanbul
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