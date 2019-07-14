Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın genel yayın yönetmenleriyle bir araya geldiği toplantı sona erdi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın genel yayın yönetmenleriyle bir araya geldiği toplantı sona erdi

1 saat önce

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın, genel yayın yönetmenleri ile bir araya geldiği toplantı sona erdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın genel yayın yönetmenleriyle bir araya geldiği toplantı sona erdi, System.String[]
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın, genel yayın yönetmenleri ile bir araya geldiği toplantı sona erdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazete ve televizyon kanallarının genel yayın yönetmenleri, bazı yazar ve akademisyenlerle Vahdettin Köşkü'nde bir araya geldi. Saat 11.00'de başlayan toplantı, yaklaşık 3 saat sürdü. Toplantıya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da katıldı.


- İstanbul
Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 02:38 Kaynak: DHA
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