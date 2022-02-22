Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gine-Bissau ziyareti ertelendi - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gine-Bissau ziyareti ertelendi

22.02.2022 18:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gine-Bissau ziyareti ertelendi

İLETİŞİM Başkanlığı'nca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yarın çevrim içi olarak gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesine katılacağı, bu nedenle Gine-Bissau ziyaretinin ertelendiği açıklandı.

İLETİŞİM Başkanlığı'nca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yarın çevrim içi olarak gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesine katılacağı, bu nedenle Gine-Bissau ziyaretinin ertelendiği açıklandı.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız, yarın çevrim içi olarak gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesine katılacaktır. Bu gerekçeyle Sayın Cumhurbaşkanımızın Afrika turunun üçüncü durağı olan Gine-Bissau ziyareti ileri bir tarihe ertelenmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız ve beraberindeki heyet, Senegal ziyaretlerinin ardından Türkiye'ye dönecektir" denildi.


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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gine-Bissau ziyareti ertelendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gine-Bissau ziyareti ertelendi - Son Dakika
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