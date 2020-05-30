Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Gönül seferberliği' çağrısına ilk destek Bağlar Belediyesinden - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, korona virüs salgını sürecindeki normalleşme adımları kapsamında yaptığı "Yeni bir gönül seferberliği başlatıyoruz" çağrısına ilk destek Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'ndan geldi. Kadınlarla sosyal mesafe kuralına uygun olarak açık hava toplantısında bir araya gelen Başkan Beyoğlu, sorularını dinleyip fikir alışverişinde bulundu.



Vatandaşlarla gönül seferberliği oluşturulması çağrısında bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilk destek Diyarbakır'ın 400 bin nüfuslu Bağlar ilçesinin AK Partili Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'ndan geldi. Kadınlarla sosyal mesafe kuralına uygun şekilde bir araya gelen Başkan Beyoğlu, sorunlarını dinledi. Bağcılar Mahallesinde bulunan Göletli Parkta vatandaşlarla buluşan Başkan Beyoğlu 'Gönüller buluşması' adı altında kadınların sorunlarını dinleyip çözümü konusunda onlara yardımcı olacaklarını söyledi. Başkan Beyoğlu, "Bizim burada hedefimiz her 15 günde bir bütün mahallelerimizde açık alanda bu hastalık süresi içinde sosyal mesafemizi koruyarak, tedbirleri de alarak toplantılar yapmaktır. Bağlar'ımızın hizmeti konusunda sıkıntılarını, dertlerini dinleyip nasıl daha iyi hizmet edebiliriz, nasıl bu halkımıza daha ulaşabiliriz, halkımızın gönlünü nasıl kazanabiliriz, bu konuda biz düzenli olarak 15 günde bir toplantımızı yapacağız. İlk toplantımız kadınlar buluşması adı altında oldu. Bundan sonra gençler, büyüklerimiz ve biz bunu sürekli düzenli olarak buluşmalarımıza devam edeceğiz. Amacımız burada Bağlar'ımıza iyi bir belediyecilik yapmaktır. Amacımız burada yaptığımız hizmetleri önce vatandaşlarımızdan alacağımız talimatları, emirleri ne ise onları tamamlayarak düzenli bir şekilde yapalım. Bağlar halkımız, kadirşinas bir halktır. Bağlar halkımız, onlara yapılan bir hizmeti asla unutmuyor. Bu konuda bizde gecemizi, gündüzümüzü birleştirip Bağlar halkımıza hizmet edeceğiz. Bağlar halkımıza iyi bir hizmette bulunmaya çalışıyoruz" dedi.



Gerçekleşen sohbetin ardından Başkan Beyoğlu, kadınlara gül dağıtarak alandan ayrıldı. - DİYARBAKIR