Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Gönül Seferberliği" çağrısına destek - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Gönül Seferberliği" çağrısına destek

Diyarbakır'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecindeki normalleşme adımları kapsamında yaptığı "Gönül Seferberliği" çağrısı kapsamında kadınlara yeni yaşam alanı tahsisi yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın

Diyarbakır'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecindeki normalleşme adımları kapsamında yaptığı "Gönül Seferberliği" çağrısı kapsamında kadınlara yeni yaşam alanı tahsisi yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Gönül Seferberliği" çağrısına destek sunmak için Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, belediyenin kadın ve eğitim destek merkezlerinde düzenlenen faaliyetlere katılan kadınların hazırladığı yöresel lezzetler için Ayşe Şan Parkı'nı tahsis etti.

"Yeni normalleşme sürecinde kadınlarımıza yeni yaşam alanları oluşturuyor" sloganıyla yapılan etkinliğin açılışına Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu ve eşi Dürdane Beyoğlu ile AK Parti Bağlar İlçe Başkanı Erkan Gezer, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Müzeyyen Kaya, AK Parti Bağlar Kadın Kolları Başkanı Fatime Alakuş, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda kadın katıldı.

Beyoğlu, etkinlikte yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Gönül Seferberliği" çağrısı üzerine başlattıkları mahalle buluşmaları kapsamında kadınlarla bir araya gelmeye devam ettiklerini söyledi. Ayşe Şan Parkı'nı kadınların kendi emekleriyle hazırladığı mahalli lezzetlere açtıklarını belirten Beyoğlu, şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanımız hepimizi ilgilendiren anlamlı bir çağrı yaptı. Bunun üzerine mahalle buluşmaları başlatarak kadınlarımızla toplantılar yapmaya başlayan ilk belediye olduk. Kadın olmazsa yaşam olmaz. Kadınlarımızı yaşama kazandırmaya yönelik her türlü çalışmaya destek olacağız. Belediyemizin bu konuda kadınlara destek veren birim ve merkezleri var. Kadınlarımız buralarda mesleki eğitimler alıyor. İşte bu kadınlarımızın öncülüğünde ilçemizdeki kadınların katılımıyla Ayşe Şan Parkı'mızı kadınlarımızın kendi emekleriyle hazırladığı mahalli yemeklerin hizmetine hazırlıyoruz."

AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Kaya ise Başkan Beyoğlu'nun çok başarılı bir sosyal, hizmet ve gönül belediyeciliği örneklerini ortaya koyduğunu anlatarak kadınlara yönelik çalışmaların gurur verici olduğunu dile getirdi. Kaya, "Bağlar'ın bundan önceki dönemlerini de biliyoruz. Başkanımız kısa sürede zihniyet değişimi ve hizmet farkı ortaya koymuştur." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı, Beyoğlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.06.2020 05:01 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Gönül Seferberliği' çağrısına destek - Son Dakika

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