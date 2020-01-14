Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın grup toplantısında kürsüde ağırladığı şehit kızı Gülay Demir - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın grup toplantısında kürsüde ağırladığı şehit kızı Gülay Demir
6 saat önce
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda kürsüde ağırladığı, Mardin Nusaybin'de YPG'nin havanlı saldırısı sonucunda şehit olan Mehmet Şirin Demir'in kızı Gülay Demir ile röportaj TBMM - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip...
Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 03:36 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda kürsüde ağırladığı, Mardin Nusaybin'de YPG'nin havanlı saldırısı sonucunda şehit olan Mehmet Şirin Demir'in kızı Gülay Demir ile röportaj TBMM - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda kürsüde ağırladığı, Mardin Nusaybin'de YPG'nin havanlı saldırısı sonucunda şehit olan Mehmet Şirin Demir'in kızı Gülay Demir, duygularını AA muhabirine anlattı.
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