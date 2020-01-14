Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın grup toplantısında kürsüde ağırladığı şehit kızı Gülay Demir - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın grup toplantısında kürsüde ağırladığı şehit kızı Gülay Demir - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın grup toplantısında kürsüde ağırladığı şehit kızı Gülay Demir

6 saat önce

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda kürsüde ağırladığı, Mardin Nusaybin'de YPG'nin havanlı saldırısı sonucunda şehit olan Mehmet Şirin Demir'in kızı Gülay Demir ile röportaj TBMM - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip...

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda kürsüde ağırladığı, Mardin Nusaybin'de YPG'nin havanlı saldırısı sonucunda şehit olan Mehmet Şirin Demir'in kızı Gülay Demir ile röportaj TBMM - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda kürsüde ağırladığı, Mardin Nusaybin'de YPG'nin havanlı saldırısı sonucunda şehit olan Mehmet Şirin Demir'in kızı Gülay Demir, duygularını AA muhabirine anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın grup toplantısında kürsüde ağırladığı şehit kızı Gülay Demir

Recep Tayyip Erdoğan, Nusaybin, Gülay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 03:36 Kaynak: AA
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