Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın grup toplantısında kürsüde ağırladığı şehit kızı Gülay Demir - Son Dakika

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda kürsüde ağırladığı, Mardin Nusaybin'de YPG'nin havanlı saldırısı sonucunda şehit olan Mehmet Şirin Demir'in kızı Gülay Demir ile röportaj TBMM - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda kürsüde ağırladığı, Mardin Nusaybin'de YPG'nin havanlı saldırısı sonucunda şehit olan Mehmet Şirin Demir'in kızı Gülay Demir, duygularını AA muhabirine anlattı.