Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Hafıza 15 Temmuz Müzesi'ni gezdi (1) - İSTANBUL
Son Dakika Güncel Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Hafıza 15 Temmuz Müzesi'ni gezdi (1) - İSTANBUL

3 saat önce

- "Hafıza 15 Temmuz Müzesi" açıldı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müzeyi gezmesi İSTANBUL - 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası girişinde 15 Temmuz Şehitler Makamı'nın hemen altında bin 500 metrekarelik alana inşa edilen Hafıza 15 Temmuz Müzesi, FETÖ mensuplarınca...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Hafıza 15 Temmuz Müzesi'ni gezdi (1) - İSTANBUL, System.String[]
- "Hafıza 15 Temmuz Müzesi" açıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müzeyi gezmesi
İSTANBUL - 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası girişinde 15 Temmuz Şehitler Makamı'nın hemen altında bin 500 metrekarelik alana inşa edilen Hafıza 15 Temmuz Müzesi, FETÖ mensuplarınca gerçekleştirilen hain darbe girişiminin üçüncü yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı etkinlikle açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, müzeyi gezdi.
Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 11:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan Hafıza 15 Temmuz Müzesi'nin açılışını yaptı 23 Haziran İstanbul seçimi sonrası İmamoğlu ile Erdoğan ilk kez bir arada görüntülendi 15 Temmuz'un yıldönümünde 90 bin camide selalar okundu Adana'da metil alkol zehirlenmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.7.2019 03:41:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Hafıza 15 Temmuz Müzesi'ni gezdi (1) - İSTANBUL
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]