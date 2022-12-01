Büyük iddia! İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a otomobil hediye edecek

2023 seçimleri öncesinde siyaset dünyası hareketli günler yaşarken, liderler arasındaki tansiyon da zaman zaman yükseliyor. Cumhurbaşkanlığı adaylığı için adı geçen isimlerden biri olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Cumhurbaşkanı Erdoğan da zaman zaman birbirlerine yönelik sert söylemlerde bulunabiliyor.

MÜZE ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Siyaset kulisleri yaşanan gelişmeleri anbean takip ederken gergin havayı değiştirecek türden bir iddia ortaya atıldı. Buna göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, doğup büyüdüğü yer olan Kasımpaşa'da kendi adına bir müze yaptıracak. Haliç kıyısındaki bu müzede Erdoğan'ın belediye başkanlığından başbakanlığına, cumhurbaşkanlığı döneminden dünya liderlerinden gelen hediyelere kadar tüm süreçlere ait detaylar yer alacak.

İMAMOĞLU'NDAN İNCE HAREKET

Müzeyle ilgili çalışmalar sürerken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde kullandığı makam aracını yenilettiği öne sürüldü. Konuyla ilgili bir yazı kaleme alan Hürrem Elmasçı, markasının Mercedes olduğu öğrenilen bu aracın İmamoğlu tarafından müzede sergilenmesi adına Erdoğan'a hediye edeceğini iddia etti.