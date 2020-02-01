Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Hamas Lideri Heniyye'yi kabulü sona erdi - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Hamas Lideri Heniyye'yi kabulü sona erdi
19 dakika önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi kabulü sona erdi. Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 05:48 Kaynak: AA
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