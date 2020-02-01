Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Hamas Lideri Heniyye'yi kabulü sona erdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Hamas Lideri Heniyye'yi kabulü sona erdi - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Hamas Lideri Heniyye'yi kabulü sona erdi

19 dakika önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi kabulü sona erdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Hamas Lideri Heniyye'yi kabulü sona erdi, System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi kabulü sona erdi.

Vahdettin Köşkü'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, 1 saat 15 dakika sürdü.

İsmail Heniyye, Türkiye, Hamas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 05:48 Kaynak: AA
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