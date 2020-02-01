Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hamas Lideri İsmail Heniyye'yi kabulü sona erdi - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hamas Lideri İsmail Heniyye'yi kabulü sona erdi - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hamas Lideri İsmail Heniyye'yi kabulü sona erdi

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hamas Lideri İsmail Heniyye'yi kabulü sona erdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hamas Lideri İsmail Heniyye'yi kabulü sona erdi, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hamas Lideri İsmail Heniyye'yi kabulü sona erdi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamas Lideri İsmail Heniyye'yi Vahdettin Köşkü'nde kabul etti. Basına kapalı olarak gerçekleşen görüşme sona erdi. - İSTANBUL

İsmail Heniyye, Hamas, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 05:54 Kaynak: İHA
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