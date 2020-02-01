Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hamas Lideri İsmail Heniyye'yi kabulü sona erdi - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hamas Lideri İsmail Heniyye'yi kabulü sona erdi
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hamas Lideri İsmail Heniyye'yi kabulü sona erdi.
Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 05:54 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hamas Lideri İsmail Heniyye'yi kabulü sona erdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamas Lideri İsmail Heniyye'yi Vahdettin Köşkü'nde kabul etti. Basına kapalı olarak gerçekleşen görüşme sona erdi. - İSTANBUL
Son Dakika Antalyaspor, sahasında Konyaspor'la 0-0 berabere kaldı Dortmund, sahasında Union Berlin'i 5-0 yendi Hüseyin Çimşir: Hayalimiz, hak edilmiş kupaları mavi gök yüzüne kaldırmak Ersun Yanal: Nizami gol atarak kaybettik ama son sözü Fenerbahçe söyleyecek