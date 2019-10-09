Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın harekatla ilgili Hulusi Akar'la telefonda görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın harekatla ilgili Hulusi Akar'la telefonda görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 06:49 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın harekatla ilgili Hulusi Akar'la telefonda görüştü
Dünya basını Barış Pınarı Harekatı'nı son dakika olarak geçti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın harekat emrini verdiği o an Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefet liderlerini arayarak operasyonla ilgili bilgi verdi Muhalefet liderlerinden Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili ilk yorum