Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın harekatla ilgili Hulusi Akar'la telefonda görüştü
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın harekatla ilgili Hulusi Akar'la telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın harekatla ilgili Hulusi Akar'la telefonda görüştü

5 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın harekatla ilgili Hulusi Akar'la telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın harekatla ilgili Hulusi Akar'la telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın harekatla ilgili Hulusi Akar'la telefonda görüştü

Recep Tayyip Erdoğan, Hulusi Akar, Politika

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 06:49 Kaynak: İHA
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