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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hastane açılışında konuştuğu 5 yaşındaki Abdulkadir Tunçel yaşamını yitirdi - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hastane açılışında konuştuğu 5 yaşındaki Abdulkadir Tunçel yaşamını yitirdi

30.09.2021 18:11

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi açılışı sırasında görüntülü olarak görüştüğü 5 yaşındaki Abdulkadir Tunçel 3,5 senedir mücadele ettiği beyin tümörü sebebiyle yaşamını yitirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz yıl hizmete giren Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi açılışı sırasında görüntülü olarak bağlandığı ve geçmiş olsun dileklerini ilettiği Abdulkadir Tunçel'den acı haber geldi. Tunçel, yaklaşık 3 seneden bu yana mücadele ettiği beyin tümörü nedeniyle yaşamını yitirdi. Baba Ömer Tunçel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Abdülkadir'e ayrı bir ilgi gösterdiğini söyledi.

VİDEO KONFERANS YOLUYLA GÖRÜŞTÜLER

Erdoğan, 2020 yılı Temmuz ayında Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi açılışı törenine katılmıştı. Törende, hastanede gördüğü tedavi ile beynindeki tümör alınan 5 yaşındaki Abdulkadir Tunçel ile video konferans yöntemiyle bir araya gelmişti. Erdoğan, Tunçel'e oyuncak araba hediye etmiş çocuk ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a selam göndermişti. Yaklaşık 3,5 yılda 19 kez ameliyat olan Abdulkadir Tuncel dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Tunçel için bugün Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Tunçel'in ailesi ve yakınları katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Tunçel'in tabutu cenaze aracına konuldu. 5 yaşında hayatını kaybeden Abdulkadir Tunçel'in cenazesi Kayaşehir'de bulunan aile kabristanlığına defnedildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hastane açılışında konuştuğu Abdulkadir Tunçel hayatını kaybetti

3,5 SENEDİR BEYİN TÜMÖRÜYLE MÜCADELE EDİYORDU

Baba Ömer Tunçel, "Yaklaşık 3 buçuk senedir beyin tümörü ile mücadele ediyoruz. 27 aylıktı kendisi hiçbir şeyi yoktu bir anda nöbet geçirdi. Onun neticesinde çocuk nöroloji bölümünde muayene oldu. Acil beyin emarı istendi. Beyin emarı neticesinde 5 buçuk santim tümör olduğu söylendi. Ameliyat oldu tümörü alındı. 10 tane ameliyat geçirdi. Daha sonra Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi gördü. 19 ameliyat geçirdi. 5 ameliyat olması gerekirken 19 ameliyat oldu" dedi.

"CUMHURBAŞKANIMIZ ÖZEL İLGİ GÖSTERDİ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı oğlunun ayrı bir sevgisi olduğunu ifade eden Tunçel, "Cumhurbaşkanımızı kendisi çok severdi. Afişlerde, billboardlarda Cumhurbaşkanımızın resmini görür hemen rabia işaretini yapardı. Kendisini çok seviyordu. Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi'nin açılışında temiz niyetiyle buluştular. Video konferans yöntemiyle görüştürler. Kendisine oyuncak araba hediye ettiler. Çok sevindi morali güzeldi. Kendisinden Allah razı olsun" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hastane açılışında konuştuğu 5 yaşındaki Abdulkadir Tunçel yaşamını yitirdi

Recep Tayyip Erdoğan, Şehir Hastanesi, Lütfü Kırdar, Tümör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hastane açılışında konuştuğu 5 yaşındaki Abdulkadir Tunçel yaşamını yitirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hastane açılışında konuştuğu 5 yaşındaki Abdulkadir Tunçel yaşamını yitirdi - Son Dakika
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