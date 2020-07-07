Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hastane açılışında sohbet ettiği çocuğun babası konuştu - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hastane açılışında sohbet ettiği çocuğun babası konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hastane açılışında sohbet ettiği çocuğun babası konuştu "Cumhurbaşkanımıza aşık, Abdulkadir'imizin hayali gerçekleşti" Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nin açılışı sırasında hastanede tedavi gören 4 yaşındaki Abdulkadir Tunçel ile bir süre...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hastane açılışında sohbet ettiği çocuğun babası konuştu

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, okulların açılmasını değerlendirdi: Ne yaparsanız yapın risk artacaktır
ABD, Dünya Sağlık Örgütü'nden resmen çekildi
Türk siyasi tarihinde bir ilk! DEVA Partisi Genel Merkezi'nin açılışı dijital ortamda yapıldı

"Cumhurbaşkanımıza aşık, Abdulkadir'imizin hayali gerçekleşti"

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nin açılışı sırasında hastanede tedavi gören 4 yaşındaki Abdulkadir Tunçel ile bir süre sohbet etmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğluna gösterdiği ilgiden dolayı mutlu olduğunu belirten baba Ömer Tunçel, Abdulkadir'in mutluluk yaşadığını belirterek "Cumhurbaşkanımıza aşık kendisi, Abdulkadir'imizin hayali gerçekleşti" dedi.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sosyal medyadan tweet atarak ulaştık"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz Cumartesi günü gerçekleştirdiği Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi açılışı töreni sırasında, hastanede gördüğü tedavi ile beynindeki tümör alınan 4 yaşındaki Abdulkadir Tunçel ile video konferans yöntemiyle kısa bir süre sohbet etmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oyuncak araba hediye ettiği çocuk ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a selam göndermişti. Abdulkadir'in babası Ömer Tunçel, açılış öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sosyal medyadan tweet atarak ulaştığını ve tweete dönüş yapıldığını söyledi. Baba Tunçel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendilerine gösterdiği ilgiden ötürü mutlu olduklarını ve çocuğunun hayalinin gerçekleştiğini belirtti.

"Abdulkadir'imizin hayali gerçekleşti"

Baba Ömer Tunçel, "Abdulkadir'imiz yaklaşık iki buçuk senedir tedavi süreci devam ediyor. Cumhurbaşkanımıza aşık kendisi. Her gördüğü billboardlarda, afişlerde hemen Rabia işareti yapar. Kendisini çok sevdiği için bir tweet attık, dikkate alındı sağ olsunlar. Bir terekonferans yöntemiyle görüşme gerçekleşti. Tabii biz çok sevindik Abdülkadir'imizin en başta büyük hayali gerçekleşti. İnşallah yakinen görüşmek de nasip olur. Hediye ettiği arabayla sürekli oynuyor. Morali düzeldi yükseldi iyi oldu hepimiz açısından. Kendilerinden Allah razı olsun, Abdulkadir'imizin beden dilini çok güzel okuyarak çocuğumuzun anlatmak istediğini, hislerine duygularına tercüman olarak aktardı, çok teşekkür ediyoruz. Allah başımızdan eksik etmesin, hayırlı uzun ömürler versin kendilerine" dedi.

Başhekim Yardımcısı Dr. Mustafa Mehmet Altıntaş, "Cumartesi günkü açılışımızdan önce Abdulkadir'in babasının Cumhurbaşkanımıza attığı bir tweetle bize dönüş sağlandı. Bu sayede Abdulkadir zaten hastanemizde ameliyatlarını olmuş takip ve tedavisi devam ediyordu. Biz de Abdulkadir'in Cumhurbaşkanımıza selam vermesini sağlamak adına organizasyonu oluşturduk. Canlı yayın ekibimizle Abdülkadir ile Cumhurbaşkanımızla buluşturmanın mutluluğunu yaşadık. Tabii biz eh işimizi severek yapıyoruz. Bu işi yaparken de bütün hastalarımıza faydalı olmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. O gün de tabii duygulandık. Çünkü Abdulkadir bizim oldukça değerli hastalarımızdan bir tanesi. Zor bir süreçte ona mutlu etmek adına bir aracı olmak bizim için bir gurur kaynağı oldu" diye konuştu.

Çocuk Beyin Cerrahisi Prof. Dr. Tufan Hiçdönmez, "Abdulkadir çocuğumuz iyi şu anda. Beyincik tümöründen bizde bulunuyor. Kemoterepi ve radyoterapi yapıldı. Daha önce ameliyat oldu. Yaklaşık iki yıldır tedavisi sunuyor bizde veya dışarıda. Ama en son biz üstlendik tedavisini. Geçen ay yeni tümör oluşumunu tespit ettik sağ şakak bölgesinde. Büyük bir tümör boşalttık. Dış merkezde kemoterapi aldı daha da devam edecek. Şu anda sorunu yok beslenmesi iyi keyfi yerinde. Önümüzdeki hafta taburcu olacak" şeklinde konuştu.

Öte yandan 4 yaşındaki Abdulkadir'in başarılı geçen ameliyatla beynindeki tümörün alındığı öğrenildi. Abdulkadir'in önümüzdeki hafta taburcu olmasının planlandığı ve tedavisine hastane dışarısında devam edileceği öğrenildi.

Recep Tayyip Erdoğan, Lütfi Kırdar, Kartal, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 16:23 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hastane açılışında sohbet ettiği çocuğun babası konuştu - Son Dakika

Son Dakika

16:38 Koronavirüs vakalarının arttığı Konya'da 2 ev için karantina uygulaması başlatıldı 16:16 Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi 16:03 ABD'li hazır giyim devi Lucky Brand iflas başvurusunda bulundu 14:21 3 yıl sonra yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için ilk aday belli oldu 13:41 38 derece ateşi olan eşini kabul etmeyen özel hastanelere isyan eden Umut Oğuz, soluğu devlet hastanesinde aldı 11:55 Tatil için gittiği Rize'ye hayran kalan Gamze Özçelik, ev yaptırmaya karar verdi 10:48 Kusursuz vücuduyla büyüleyen Ebru Polat, fit kalmanın sırrını verdi 10:13 Koronavirüs önlemlerini hiçe sayıp boğazda parti veren kadınlı erkekli gruba 154 bin lira ceza 10:08 ABD savaş gemisi "USS Porter" İstanbul Boğazı'ndan geçti 09:57 Fuhuş şebekesi, polise yakalanmamak için "makarna" gibi şifreli kelimeler kullanmış 09:49 İstanbul'un trafiğinde acil hastalara ulaşmak için ambulans motosikletler devrede 09:28 Altın Kelebek Ödülü'ne layık görülen şarkıcı Emrah'tan yıllardır görüşmediği oğluna büyük ayıp 08:32 Antalyalı taş üreticisi, yılda 10 bin metrekare ihracat yaparak 1 milyon TL kazanıyor 08:05 Temizliğe gelen kadına çocuğunun gözü önünde tecavüz etti 07:24 Ünlü anketçinin çalışmasına göre, Türkiye'deki en büyük sorun ekonomi; çözüm AK Parti
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, okulların açılmasını değerlendirdi: Ne yaparsanız yapın risk artacaktır
22:21
ABD, Dünya Sağlık Örgütü'nden resmen çekildi
21:26
Türk siyasi tarihinde bir ilk! DEVA Partisi Genel Merkezi'nin açılışı dijital ortamda yapıldı
21:18
Son Dakika: İstanbul, Ankara, Kayseri, Kahramanmaraş ve Hatay'da asker uğurlama törenlerine yasak geldi
20:28
Türk Deniz Kuvvetleri, Libya açıklarında dev bir tatbikata hazırlanıyor
20:14
Aydın'da bir vatandaş "Tapulu malım" dediği yolu, ulaşıma kapattı
19:27
Son Dakika: Türkiye'de 7 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1053 yeni vaka tespit edildi
19:13
Gümüşhane'de 1 olan vaka sayısı 13'e yükseldi, Valilik tedbirler konusunda halkı uyardı
18:38
İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası güncellendi! 5 ilçe alarm veriyor
18:29
Libya'da SİHA'lar Pantsir-S-1 sistemini imha etti: 3 Rus paralı askeri öldü
17:13
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2020 22:44:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hastane açılışında sohbet ettiği çocuğun babası konuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]