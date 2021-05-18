Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "hibe" açıklaması Güneydoğu'daki esnafı mutlu etti - Son Dakika

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Kırtasiye işleten Necmettin Uçar salgından dolayı 1,5 yıldır büyük zorluk yaşadıklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı hibe paketinden duydukları memnuniyeti ifade eden Uçar, "Cumhurbaşkanımıza buradan teşekkür ediyoruz. İnşallah esnaf arkadaşlarımız bundan faydalanır. Bayağı mutlu olduk, sevindik." diye konuştu.

Uçar, salgının sona ermesini ve eski günlere kavuşmayı diledi.

Esnaf Kadir Elbaner de, sağlanan destekten dolayı teşekkür ederek, "Cumhurbaşkanımızın açıkladığı destek paketi bu zor günlerde, zor şartlarda olan esnafa umarım katkı sunmuştur." ifadesini kullandı.