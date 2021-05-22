Cumhurbaşkanı Erdoğan için imza verip Abdullah Gül için çalışan Babacan'a direkt soruldu: İki yüzlü müsünüz? - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan için imza verip Abdullah Gül için çalışan Babacan'a direkt soruldu: İki yüzlü müsünüz?

22.05.2021 00:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan için imza verip Abdullah Gül için çalışan Babacan'a direkt soruldu: İki yüzlü müsünüz?, System.String[]

Buket Aydın, Haber Global ekranlarında konuk aldığı Ali Babacan'a AK Parti üyesiyken Abdullah Gül'ün adaylığına destek vermesiyle ilgili, "Size "İki yüzlü" ifadesini kullanıyorlar Twitter'da çokça. Bunu biraz açar mıyız? sorusunu sordu. Babacan ise, "Burada 3 tane yalan var, kronolojik yalan, CHP'nin adayı diyorlar yalan, gizli yaptı diyorlar yalan" yanıtını verdi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Haber Global'de Buket Aydın'ın sunduğu Koltuk Özel programında hem kendi hakkındaki iddialar hem de siyaset gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Babacan, Buket Aydın'ın programın girişinde Abdullah Gül'ün adaylığına destek verme süreciyle ilgili sorduğu soruya da yanıt verdi.

"SİZE İKİ YÜZLÜ İFADESİ KULLANIYORLAR"

Aydın, Babacan'a "Siz Abdullah Gül ile görüşmeler yaparken bir taraftan da Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığı için imza verdiniz. Bu gündeme geldi. Ve buradan yola çıkarak size "İki yüzlü" ifadesini kullanıyorlar Twitter'da çokça. Bunu biraz açar mıyız?" diye sordu.

"3 TANE YALAN VAR"

Babacan ise hakkında ortaya atılan iddiaların yalan olduğunu belirterek, "Tam 18 Nisan tarihinde sayın Erdoğan seçimlerin 24 Haziran'da yapılacağını ilan etmiştir, sonra Meclis karar almıştır. Tam o günlerde Cumhurbaşkanı'nın bağımsız olması benim birinci tercihimdi. Bağımsız adayın diğer partiler tarafından desteklenmesi Türkiye için doğru modeldi. Benim destek verdiğim model, tarafsız Cumhurbaşkanı modeliydi. Yine Ak Parti'nin başbakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı yapmış bir insan. Dolayısıyla benim birinci tercihim gerçekleşmeyince, ikinci tercihim olansayın Erdoğan kazandı. Birinci tercihim olmadığı için ikinci tercihime destek vermiş oldum. Propaganda aygıtı yalan söylüyorlar. Erdoğan'ın adaylığı 3 Mayıs'ta. Gül'ün adaylığı kesinlikle olmadıktan sonra ben Erdoğan'ın adaylığı desteklemiş oldum" şeklinde konuştu.

MUHARREM İNCE ÖRNEĞİ VERDİ

Ali Babacan, kendi hakkındaki iddialarla ilgili CHP'den ayrılarak parti kuran Muharrem İnce ile ilgili de örnek verdi. Babacan, "Muharrem İnce de kendi partisini kurdu. Parti çalışmaları yaparken, CHP'nin üyesiydi. Bu tarz iddialar yanlış" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın için imza verirken Abdullah Gül için çalışan Babacan'a direkt soruldu: İki yüzlü müsünüz?

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın konuyla ilgili açıklamalarının tamamı şu şekilde:

Susurluk'tan sonra bu kadar kötü konuların yayıldığı bir dönemde, tüm Türkiye'nin yönettiği propaganda aygıtlarını benim söylediklerim üzerimden yönlendirmesi, bunlar sayın Erdoğan tarafından yönetiliyor ayrıca. Bir gazetede Erdoğan'ın benim hakkımda söyledikleri gazeteci üzerinden haber oldu. Bunlar gündemi kapatma yöntemi. Hangi ifadeler kullanıyor bakmak lazım. Burada 'önce' diyorlar, Tayyip Erdoğan için imza attı, sonra "CHP'nin adayını destekledik" diyorlar.

"KRONOLOJİK BİR YALAN VAR"

Burada kronolojik bir yalan var. Önce imza verdi, sonra CHP'nin adayını destekledi yalan. Gizli olduğu iddiası da yalan. Sayın Gül o zaman bağımsız ve tarafsız bir Cumhurbaşkanı adayı olarak konuşuluyordu. Cumhurbaşkanı zaten tarafsız olduğu için yemin ediyor. Dolayısıyla 2018'de tam 18 Nisan tarihinde sayın Erdoğan seçimlerin 24 Haziran'da yapılacağını ilan etmiştir, sonra Meclis karar almıştır. Tam o günlerde Cumhurbaşkanı'nın bağımsız olması benim birinci tercihimdi.

"ERDOĞAN ADAY OLDUĞUNDA, GÜL'ÜN ADAY OLMAYACAĞI KESİNDİ"

Bağımsız adayın diğer partiler tarafından desteklenmesi Türkiye için doğru modeldi. Benim destek verdiğim model, tarafsız Cumhurbaşkanı modeliydi. Yine Ak Parti'nin başbakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı yapmış bir insan. Dolayısıyla benim birinci tercihim gerçekleşmeyince, ikinci tercihim olansayın Erdoğan kazandı. Birinci tercihim olmadığı için ikinci tercihime destek vermiş oldum. Propaganda aygıtı yalan söylüyorlar. Erdoğan'ın adaylığı 3 Mayıs'ta. Gül'ün adaylığı kesinlikle olmadıktan sonra ben Erdoğan'ın adaylığı desteklemiş oldum.

"BANA EVET İÇİN ÇALIŞ DEDİLER, ÇIKARIM DEDİM AMA BENİ DİNLEYEN HAYIR DER DİYE BELİRTTİM"

2017'de sayın Erdoğan kampanyanın ön yüzleri diye bir liste hazırladı. Başkanlık sistemine geçiş için. Beni de eklemişti. Sonra beni genel merkezden aradılar, "Cumhurbaşkanımız sizin televizyona çıkıp, miting yapmanızı istiyor" dediler. Ben de "İsterseniz yaparım dedim ama beni dinleyen hayır verir diye söyledim"

Ben o dönemde bana soranlara cevap verdim sadece. O zaman beni şikayet ettiler, Ali Babacan iki saat konuştu ama evet demedi diye. Ben inanmadığım şeyi savunamam. Hiç yapmadım öyle bir şey. Onun için bir tutarsızlık yapmadım. Ben siyasetin bir tiyatro olduğuna inanmıyorum.

"ASIL İHANET, İLKELERE VE DEĞERLERE UYMAMAKTIR"

Şimdi ihanet meselesine gelince ben ilkelere sonuna kadar sadık kaldım. Değerlere sonuna kadar sadık kaldım. Asıl ihanet, ilkelere ve değerlere uymamaktır. Türkiye, 2018 yılından bu yana kötüye gidiyor. Cumhurbaşkanlığı meselesinde bütün bu olacakları ön gördüğüm için bir çaba içerisine girdim. Ülkenin düştüğü durumu da görüyoruz. Ne oldu 2018'de Erdoğan benim ikinci tercihim olarak aday oldu. Türkiye o günden bu güne kazanıyor mu görüyoruz. 2018'den bu yana Türkiye 3 kere döviz krizi yaşadı.

"BAĞIMSIZ BİR ADAY MODELİNİ ÖNEMSİYORDUM"

Ben bütün siyasi partilerin desteklediği bağımsız bir aday modelini çok önemsiyordum. Cumhurbaşkanı'nın tarafsız olması gerektiğine inanıyordum. Anayasa'nın da hükmü bu. Sayın Erdoğan'ın bugün tarafsızlığından bahsetmek mümkün mü? Ne diyor "Taraf olmayan bertaraf olur" diyor. Onun siyasi kodu o şekilde.

Parti içindeki tepkiyi farklı değerlendirebiliriz. Bir gerçek hissiyatları var, bir de resmi olarak söyledikleri var. Orada açıkçası asıl önemli olan vatandaşın hissettiği.

NELER YAŞANMIŞTI?

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, geçtiğimiz haftalarda katıldığı televizyon programında AK Parti milletvekili iken "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı muhalefetin Abdullah Gül'ü ortak aday çıkarma projesinde görünür değildim ama göbeğindeyim" ifadelerini kullanmıştı. Babacan'ın açıklamalarının ardından özellikle Twitter'de çok sayıda kullanıcı, Babacan'ın bu tavrını "ihanet" olarak nitelendirmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı adayı, Muharrem İnce, Abdullah Gül, Ali Babacan, Buket Aydın, AK Parti, CHP, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan için imza verip Abdullah Gül için çalışan Babacan'a direkt soruldu: İki yüzlü müsünüz? - Son Dakika


Son Dakika

Bakan Karaismailoğlu, Kanal İstanbul'un bire bir ölçeğinde resmini ilk kez paylaştı Bakan Karaismailoğlu, Kanal İstanbul'un bire bir ölçeğinde resmini ilk kez paylaştı AK Parti yönetiminden en net Bakan Soylu açıklaması: Görevinin başında AK Parti yönetiminden en net Bakan Soylu açıklaması: Görevinin başında Göğsümüzü kabartan anlar! NATO, TSK'nın envanterindeki yeni silahı tanıttı Göğsümüzü kabartan anlar! NATO, TSK'nın envanterindeki yeni silahı tanıttı AK Parti, Sedat Peker'in iddialarıyla ilgili olarak Meclis Araştırma Komisyonu'nu tartışıyor! Karar salı günü verilecek AK Parti, Sedat Peker'in iddialarıyla ilgili olarak Meclis Araştırma Komisyonu'nu tartışıyor! Karar salı günü verilecek Son günlerin olay ismi Seren Serengil sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafla alay konusu oldu! Takipçilerinin gözünden kaçmadı Son günlerin olay ismi Seren Serengil sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafla alay konusu oldu! Takipçilerinin gözünden kaçmadı Bahar Candan'dan olay yaratan pozlar! İç çamaşırı görünmesine rağmen paylaşmaktan çekinmedi Bahar Candan'dan olay yaratan pozlar! İç çamaşırı görünmesine rağmen paylaşmaktan çekinmedi "Gözaltı sırasında sarkıntılık" nedeniyle yargılanan polise 2 yıl 6 ay ceza verildi Böylesi görülmedi! Japonya'da bir makinist, 150 km hızla giden treni bırakıp, tuvalete gitti Böylesi görülmedi! Japonya'da bir makinist, 150 km hızla giden treni bırakıp, tuvalete gitti

Son Dakika Haberleri
18:00 Mustafa Cengiz'in sert açıklamaları sosyal medyayı salladı! Fatih Terim'e destek mesajı yağdı
17:39 MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın, Avrupa Parlamentosu raporuna sert tepki gösterdi: HDP'ye sorup hazırlamışlar
17:18 Herkes başkanı hayretler içinde izledi! Mustafa Cengiz'in bel altı fıkrası kimseyi güldürmedi
17:00 "Beni öldürecek" diyip, eşi için koruma istemişti! O kadın sokak ortasında kurşuna dizildi
16:42 Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: Sevgili Fatih Terim ile yola devam etmeyeceğim
16:35 Yolcu uçağından dışarı bakan yolcular şaşkına döndü! Fırlatılan roketi saniye saniye görüntülediler
16:32 Son Dakika: Vergi ve prim borçlarına yeniden yapılandırma geliyor! Ekonomiye ilişkin yeni torba teklif Meclis'te
16:27 Son Dakika! Dışişleri, ateşkese rağmen Mescid-i Aksa'da namaz kılanlara saldıran İsrail'e tepki gösterdi: Samimiyetsiz tutumları devam ediyor
16:24 Uğur Akkuş, Ebru Şallı için "Ferrari gibi kadın" dedi, model Deniz Akkaya çifte sert çıkıştı
16:20 Mustafa Cengiz, "Seçimlere girmiyorum" dedikten yarım saat sonra fikrini değiştirdi
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten muhabir Musab Turan'a sert tepki: Gereği yapılıyor AK Parti Sözcüsü Çelik'ten muhabir Musab Turan'a sert tepki: Gereği yapılıyor         
00:31
Cuma hutbesi sırasında korkutan anlar! Kabe imamına bıçakla saldırdı Cuma hutbesi sırasında korkutan anlar! Kabe imamına bıçakla saldırdı         
23:53
Anadolu Ajansı, iki bakana sorduğu Sedat Peker sorusuyla gündem olan muhabir Musab Turan'la yollarını ayırdı Anadolu Ajansı, iki bakana sorduğu Sedat Peker sorusuyla gündem olan muhabir Musab Turan'la yollarını ayırdı         
22:10
Anadolu Ajansı muhabirinin iki bakana sorduğu Sedat Peker sorusu sosyal medyada gündem oldu Anadolu Ajansı muhabirinin iki bakana sorduğu Sedat Peker sorusu sosyal medyada gündem oldu         
21:17
Beraber alkol aldıkları kişiyi öldüren nişanlı çiftten tuhaf savunma: Kucağıma yattı Beraber alkol aldıkları kişiyi öldüren nişanlı çiftten tuhaf savunma: Kucağıma yattı         
20:25
İş güvenliği uzmanları kademeli olarak aşı takvimine dahil edildi İş güvenliği uzmanları kademeli olarak aşı takvimine dahil edildi         
20:05
Aşka yeniden kapılarını açtı! Mehmet Ali Erbil, İzmirli iş kadını Funda Aksu'yla aşk yaşıyor Aşka yeniden kapılarını açtı! Mehmet Ali Erbil, İzmirli iş kadını Funda Aksu'yla aşk yaşıyor         
18:12
İsrail'e darbe üstüne darbe! Filistinliler SİHA fabrikasında üretimi durdurdu İsrail'e darbe üstüne darbe! Filistinliler SİHA fabrikasında üretimi durdurdu         
17:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu'nun açılışında direksiyon başına geçti, dev projeyi teste tuttu Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu'nun açılışında direksiyon başına geçti, dev projeyi teste tuttu         
15:41
45 yaşındaki sapık tarafından istismar edilen 14 yaşındaki kız çocuğu doğum yaptı 45 yaşındaki sapık tarafından istismar edilen 14 yaşındaki kız çocuğu doğum yaptı         
14:17
Öldürülen Arife öğretmenin cenazesinde dikkat çeken görüntü! Tabutun kapağı kapatılmadı Öldürülen Arife öğretmenin cenazesinde dikkat çeken görüntü! Tabutun kapağı kapatılmadı         
14:13
Trabzonspor, Uğurcan'ı 30 milyon euroya Inter'e verdi, boşluğu Mert Günok'la doldurdu Trabzonspor, Uğurcan'ı 30 milyon euroya Inter'e verdi, boşluğu Mert Günok'la doldurdu         
13:02
Metropoll 28 ilde anket yaptı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısına çıktığı takdirde şansı en yüksek aday İBB Başkanı İmamoğlu Metropoll 28 ilde anket yaptı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısına çıktığı takdirde şansı en yüksek aday İBB Başkanı İmamoğlu         
12:46
Herkes tek tek silerken İsmail Türüt, Sedat Peker'le olan karelerini silmedi Herkes tek tek silerken İsmail Türüt, Sedat Peker'le olan karelerini silmedi         
11:55
İletişim Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir'in İngilizcesi Twitter'da tartışma yarattı İletişim Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir'in İngilizcesi Twitter'da tartışma yarattı         
11:47
Kız arkadaşının yanında öldürdüler! Laf atma kavgası, kanlı bitti Kız arkadaşının yanında öldürdüler! Laf atma kavgası, kanlı bitti         
09:53
Kylie Jenner, peş peşe paylaştığı bikini pozlarıyla saatler içinde rekor beğeni aldı Kylie Jenner, peş peşe paylaştığı bikini pozlarıyla saatler içinde rekor beğeni aldı         
09:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2021 00:44:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanı Erdoğan için imza verip Abdullah Gül için çalışan Babacan'a direkt soruldu: İki yüzlü müsünüz? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement