Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın idam çıkışı sonrası Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan ilk açıklama: Çalışmaya başladık - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın idam çıkışı sonrası Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan ilk açıklama: Çalışmaya başladık

25.06.2022 15:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın idam çıkışı sonrası Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan ilk açıklama: Çalışmaya başladık

Marmaris'te ormanlarımızı yakan şahsın tutuklanmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı idam çıkışı gündeme bomba gibi düştü. Konuyla ilgili konuşan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın konuşmaları bizim için ayrıca talimattır, Bakanlık olarak çalışmaya başladık. Çalışmalarımız somutlaşınca Sayın Cumhurbaşkanı'mıza ve kamuoyuna açıklayacağız. Türkiye Büyük Millet Meclisi elbette bu konuda gerekli adımları eminim ki çalışmalar çerçevesinde atacaktır." dedi.

Dün Marmaris'te çıkan yangın bölgesinde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a alevlerin başlamasına neden olan şahsa verilecek ceza soruldu. Yanıtında idam tartışmalarına da değinen Erdoğan, "Caydırıcı bir ceza. Ucu nereye dayanıyor, idama mı? İdam olmalı. Sultan Fatih ne diyor? Ormanlarımdan bir ağaç kesenin boynunu vururum diyor. Bu iş o kadar önemli. Adam affedersin içmiş şaribüleyli vennehar, bilmem neye kızdım, onun için burayı yaktım! Böyle saçmalık olur mu? Bu tartışılmalı." dedi.

"ÇALIŞMAYA BAŞLADIK"

Bu sözler ülke gündeminde kendine geniş yer bulurken Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da bugün Erdoğan'ın sözleri sonrası harekete geçtiklerini söyledi. Bozdağ, "Sayın Cumhurbaşkanı'mız dün yaptığı açıklamayla mevcut cezaların yeterli ve caydırıcı olmadığı konusunda kanaatini ortaya koydu, en ağır yaptırım olan idam yaptırımı dahil her tür yaptırımın bu konuda değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Şu anki mevzuatımıza göre kasten orman yakanlara verilen cezanın, hapis cezasının alt sınırı 10 yıldan başlıyor, üst sınırı yok. Bir örgüt faaliyeti çerçevesinde orman yakanların suçunun cezası ise müebbet hapis. Bu cezaların yeniden ele alınmasında biz de Adalet Bakanlığı olarak fayda görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın konuşmaları bizim için ayrıca talimattır, Bakanlık olarak çalışmaya başladık. Çalışmalarımız somutlaşınca Sayın Cumhurbaşkanı'mıza ve kamuoyuna açıklayacağız. Türkiye Büyük Millet Meclisi elbette bu konuda gerekli adımları eminim ki çalışmalar çerçevesinde atacaktır." dedi.

ÖZTRAK'A YANIT VERDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden aday olup olamayacağına yönelik tartışmalarının ve CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın bu konudaki değerlendirmelerinin ve kendisiyle ilgili sözlerinin hatırlatılması üzerine Bozdağ, Öztrak'ın kendi konuşmalarından rahatsız olduğunu söyledi. Anayasa ve hukukla ilgili konuda Adalet Bakanının konuşmasının doğal olduğunu belirten Bozdağ, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 seçimlerinde aday olamaz" tartışmasını Millet İttifakı'nın, bileşenlerinin ve onlara destek verenlerin yaptığını dile getirdi.

"BU, MEYDANA ÇIKMAKTAN KAÇINDIKLARINI GÖSTERİYOR"

"Onlar tartışıyor, bu konuyu. Biz tartışmaya açmadık" diyen Bozdağ, "Sayın Cumhurbaşkanımızı 2023 seçimlerinde yenemeyeceğini anlayanlar, umutlarını Cumhurbaşkanımızın anayasal ve yasal olan adaylığını engellemeye bağlamış durumdadırlar. Yani bu fevkalade onlar için üzüntü verici bir durumdur. Bu, meydana çıkmaktan, adil bir yarışa katılmaktan, milletin hakemliğine başvurmaktan ve milletin verdiği karara rıza göstermekten kaçındıklarını gösteriyor." diye konuştu.


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