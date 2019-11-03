Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İleri Müşterek Harekat Merkezi'ni ziyareti
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İleri Müşterek Harekat Merkezi'ni ziyareti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İleri Müşterek Harekat Merkezi'ni ziyareti

6 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'daki Kara Kuvvetleri Komutanlığı İleri Müşterek Harekat Merkezi'ni ziyaretinde, Barış Pınarı Harekatı'nda yetkili bir komutan ile video konferans sistemiyle görüşerek, bölgedeki elektrik ve su durumuna ilişkin bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İleri Müşterek Harekat Merkezi'ni ziyareti, System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'daki Kara Kuvvetleri Komutanlığı İleri Müşterek Harekat Merkezi'ni ziyaretinde, Barış Pınarı Harekatı'nda yetkili bir komutan ile video konferans sistemiyle görüşerek, bölgedeki elektrik ve su durumuna ilişkin bilgi aldı.

Cumhurbaşkanlığından, Erdoğan'ın İleri Müşterek Harekat Merkezi'ne yaptığı ziyarete ilişkin video paylaşıldı.

Videoda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın video konferans sistemiyle bağlantı kurduğu, Barış Pınarı Harekat bölgesindeki komutandan Resulayn ile civarındaki su ve elektrik arzına dair bilgi aldığı görüldü.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 08:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Üzerine demir bahçe kapısı düşen çocuk hayatını kaybetti
Biber gazlı polis müdahalesine AK Parti'den istifa eden Yeneroğlu tepki gösterdi, bakanlık cevap verdi: Çarpıtıyorsunuz Beşiktaş'ta durağa daldıktan sonra yolcuları bıçaklayan otobüsün şoförü denizden çıkarılırken "Öldürün beni" diye bağırdı Beşiktaş'ta halk otobüsünün durağa girdiği olayda bir kişi hastanede hayatını kaybetti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2019 03:44:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İleri Müşterek Harekat Merkezi'ni ziyareti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]