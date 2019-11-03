Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İleri Müşterek Harekat Merkezi'ni ziyareti
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'daki Kara Kuvvetleri Komutanlığı İleri Müşterek Harekat Merkezi'ni ziyaretinde, Barış Pınarı Harekatı'nda yetkili bir komutan ile video konferans sistemiyle görüşerek, bölgedeki elektrik ve su durumuna ilişkin bilgi aldı.
Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 08:50 Kaynak: AA
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'daki Kara Kuvvetleri Komutanlığı İleri Müşterek Harekat Merkezi'ni ziyaretinde, Barış Pınarı Harekatı'nda yetkili bir komutan ile video konferans sistemiyle görüşerek, bölgedeki elektrik ve su durumuna ilişkin bilgi aldı.
Cumhurbaşkanlığından, Erdoğan'ın İleri Müşterek Harekat Merkezi'ne yaptığı ziyarete ilişkin video paylaşıldı.
Videoda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın video konferans sistemiyle bağlantı kurduğu, Barış Pınarı Harekat bölgesindeki komutandan Resulayn ile civarındaki su ve elektrik arzına dair bilgi aldığı görüldü.
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