Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İlmek Attığı Türk Bayraklı Halı Satışa Çıkacak

anlattı. Başkan Gözgün, şöyle konuştu:
"Güneykent
güllerin gökyüzüne güldüğü kenttir. Bu kentimize gelen birçok turist
var. '15 Temmuz için hatıra bir halı dokutabilir miyiz?' diye düşündük. Bununla ilgili Türk bayrağını gelen tüm turistlere, Çinlisi, Korelisi, Japonu olmak üzere herkese ve Türkiye
'nin dört bir ilinden gelen yerli turist gruplarına bir ilmek attırdık. ve bununla ilgili çalışmayı yaptıktan sonra 80 bin ilmekli Türk bayrağını yaklaşık 23 bin kişiye ilmek attırarak tamamlattık. Bunu Millet Camii'ne hediye etmek istemiştik. Sayın Cumhurbaşkanımızın Isparta
'ya geliyor olması ve burada kendisine bayrağı takdim edeceğimiz fikriyle birlikte AK Parti
Gençlik Kolları Başkanı tarafından burada 'Bir tane de Sayın Cumhurbaşkanımıza ilmek attıralım ve bu ilmek attırdığımız halıyı yine Ispartalı vatandaşlarımıza yeniden üstünü tamamlattırarak daha sonra tamamlanmış Türk bayrağını da şehit ailelerine ve yakınlarına maddi katkı sağlamak anlamında Reis'in ilmekle attığı Türk bayrağı halısı, Isparta halısı diyebilmek üzere satışını gerçekleştirelim. ve bizde bu şekilde gençlik kolları olarak şehit yakınlarına katkı sunmuş olalım' dediler."
'İLK DEFA BİR HALI TEZGAHININ BAŞINA OTURDUĞUNU BELİRTTİ'
Proje için Gülderen
Kadın Kooperatifi'nden kadınlarla taslak projeyi çıkardıklarını aktaran Başkan Gözgün, "Kök boyalı yün ipten tezgahımızı hazırladık. Belli bir mesafeye kadar çıkıldı. ve Cumhurbaşkanımızın önünde de halı dokuması gerçekleşti. Sayın Cumhurbaşkanımız ilk defa bir halı tezgahının başına oturduğunu belirtti. Orada bir ilmek attı. Bu bizim için çok anlamlıydı. Özellikle bir Türk bayrağı ve bu bayrağın aynı şekilde şehit yakınlarına maddi anlamda katkı sunulmak üzere tasarlanmış olması ve Isparta'da birçok vatandaşın da bunun üzerine yeni ilmeklerle bayrağı tamamlayacak olması bizim için büyük mutluluk" dedi.
'GELİRİ ŞEHİT AİLELERİNE BAĞIŞLAYACAĞIZ'
AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yaşar Ünlü
de "Sayın Cumhurbaşkanımızın Isparta'ya geliyor olması sebebiyle gençlik kolları olarak proje hazırladık. Bu projemiz farklı insanların aynı halıya ilmek atmasıyla birliğimizi, beraberliğimizi ve bütünlüğümüzü göstermesiydi. Bu sebepten Sayın Cumhurbaşkanımız da tevazu etti. 1 ilmek de Sayın Cumhurbaşkanımız attı. Nasip olursa halı tamamlandıktan sonra açık artırma usulüyle satacağız. Elde ettiğimiz geliri şehit ailelerine bağışlayacağız. Güzel bir çalışma oldu. 3 gün 3 gece çalışıldı. Bakanlarımız, milletvekillerimiz, belediye başkan adaylarımız ilmek attı. Halıyı meydana da kuracağız. Halı tezgahımızla birlikte insanlar bu halıya ilmek atmasıyla birliğimizi ve beraberliğimiz göstereceğiz. ve bu halıdan elde edilen geliri bu vatan uğruna can veren fedakar askerlerimizin ailelerine bağış yapacağız" diye konuştu.
- Isparta