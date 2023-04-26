Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan "İmralı'ya heyet gönderildi" diyen Selahattin Demirtaş'a sert yanıt: Açık ve net olarak yalan - Son Dakika
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan "İmralı'ya heyet gönderildi" diyen Selahattin Demirtaş'a sert yanıt: Açık ve net olarak yalan

26.04.2023 12:39

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın İmralı'da tutuklu bulunan teröristbaşı Abdullah Öcalan'a heyet gönderildiği iddiasına Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Bunun açık ve net olarak yalan olduğunu ifade etmek isterim. Bunlar belli çevrelerin kendilerine siyasi pirim elde etmek için ortaya atığı iddialardır. Buradan bir netice almaları mümkün değil böyle bir görüşme söz konusu olmamıştır." diyerek sert tepki gösterdi.

Tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, dün sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İmralı'ya bir heyet gönderdiğini iddia etti. Demirtaş paylaşımında "Erdoğan, İmralı'ya heyet gönderip ne istemiş olabilir sizce? İstediğini alamayınca yine hepimizi "terörle" iş birliği yapmakla suçlamaya başladı anlaşılan." ifadelerini kullandı.

"SİYASİ PRİM ELDE ETMEK İÇİN ORTAYA ATILAN BİR İDDİA"

Bugün bir açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, söz konusu iddianın yalan olduğunu açıkladı. Kalın, "İmralı ile görüşme oldu' iddiası dün ortaya atıldı, bunun açık ve net olarak yalan olduğunu ifade etmek isterim. Bunlar belli çevrelerin kendilerine siyasi pirim elde etmek için ortaya atığı iddialardır. Buradan bir netice almaları mümkün değil böyle bir görüşme söz konusu olmamıştır." dedi.

YORUMLAR (8)
  • GÖKHAN KARABULUT: Selo sen gün yüzü göremeyeceksin ! Umudunu bağladığın o 7 li plasecileri de sandığa gömeceğiz bekle az kaldı ! Cevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır
  • Selçuk Durgel: heyet gönderiliyor bunu bilmeyenmi var meşgul olacak bir konu değil Cevap Yaz 4 3 Yayından Kaldır
  • Barış Yavuz: Şu teröristi dışarı çıkaracağız diyen Kılıçdaroğlu'na hâlâ oy vermeye devam edin siz...Allah korusun bide bunlar dışarı çıkarsa o zaman görün ülkeyi Cevap Yaz 20 26 Yayından Kaldır
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Selahattin Demirtaş, Abdullah Öcalan, İbrahim Kalın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan 'İmralı'ya heyet gönderildi' diyen Selahattin Demirtaş'a sert yanıt: Açık ve net olarak yalan - Son Dakika


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