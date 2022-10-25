Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzaladığı elektrikli aracın 100 kilometrede 8 lira maliyeti var

Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri araçlarının haklı gururunu yaşıyorlar

KAYITECH takımının yedek sürücüsü ve aracın yazılım kısmıyla ilgilenen lise öğrencisi Rahime Topal;

"Aracımıza Cumhurbaşkanımızdan imza almak bizi gururlandırdı"

Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Motorlu Araçlar Teknolojisi Atölye Şefi Can Şilit;

"Geceli gündüzlü çalışmalarımız sonucu içimize sinen bir araç çıktı ortaya"

"TEKNOFEST bu onuru bize layık gördü ve oraya biz davet etti"

BİLECİK - Bilecik'te lise öğrencileri tarafından üretilen ve KAYITECH E-1 adı verilen elektrikli araç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kaputu imzalandı. Araç 1 dolu batarya ile 50 kilometre yol kat ederken, 100 kilometredeki maliyet sadece 8 lira.

Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerinden oluşan ekip KAYITECH E-1 adını verdikleri elektrikli araç üretti. Daha önce İlk kez katıldıkları TÜBİTAK 2. Liseler arası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları'nda ürettikleri elektrikli araçla finale kalma başarısını gösteren KAYITECH E-1 aracı TEKNOFEST kapsamında TÜBİTAK tarafından düzenlenen Efficiency Challenge Elektrikli Araç yarışlarına katılarak ödül almaya hak kazandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kaputu imzalanan araca gözü gibi bakan öğrenciler, haklı gururlarını yaşıyorlar.

"Arkada duman sensörün de vesaire arıza çıktığında şoföre sesli ve ışıklı bir şekilde uyarı veriyor"

KAYITECH takımının yedek sürücüsü ve aracın yazılım kısmıyla ilgilenen lise öğrencisi Rahime Topal, araç hakkında verdiği bilgide, "Burada kontak var, burada acil durum butonumuz var. Burada ikaz lambamız var. Burada hız sabitleyicimiz var. Vites ve ileri geri vites butonlarımız var. Burada kornamız var. Burada sinyallerimiz, far, silecek butonları var. Burada gösterge panelimiz var, burada motor ve batarya sıcaklıklarımızı gösteriyor. Burada voltajı ve amperi gösteriyor. Burada yaptığımız hızı gösteriyor. Burada yarışı 65 dakikada bitirmemiz gerektiği için buraya saniye koyduk. Buraya bastığımızda saniye başlamış oluyor. Burada tur sayımız var. Her tur attığımızda buradakine basarak turu ilerletiyoruz. Burada ise uyarılarımız var. Arkada duman sensörün de vesaire arıza çıktığında şoföre sesli ve ışıklı bir şekilde uyarı veriyor. Burada ayarlar kısmına girdiğimizde tur sayısını falan sıfırlamak istediğimizde bunlara basıyoruz. Burada kara kutumuz var. Telemetreye gelen bilgiler kara kutuya yazılıyor. Buradan da görebiliyoruz" dedi.

"Aracımıza Cumhurbaşkanından imza aldık"

Rahime Topal, son olarak aracı Samsun'da düzenlenen TEKNOFEST 2022 Teknoloji Yarışında sergilendiklerini anlatarak, "Aracımız TEKNOFEST'te ilk olarak Körfez pistinde kazandığımız yarış süresince yaptığımız performansa göre Samsun'da sergiye çağırıldık. Aracımız burada tamamen görsel amaçlıydı. Gelen seyircilerimize karşı aracımıza bindirdik, aracımızı tanıttık orda görsel olarak. Sergiydi bu. Sergiye katılmaya hak kazandık. Daha sonra bu gösteri alanında da aracımıza Cumhurbaşkanından imza aldık, bu bizi gururlandırdı" dedi.

"3 ayda arabamızı yaptık"

KAYITECH takımında elektrik bölümü görevlisi lise öğrencisi Enis Akyaşal ise, "Aracımıza nisan ayında başladık. Haziran ayında bitmiş bulunmaktadır. 3 ayda arabamızı yaptık. İlk olarak aracın demirden şasesini yapmaya başladık kaynak bölümümüzün yardımıyla. Motorumuzu ve diğer ekipmanlarımızın siparişini verdik. Geldikten sonra da montajlamaya başladık. Aracımızın 2 kilovat motoru var. 55 kilometre hıza kadar da çıkmaktadır. 80 kilometreye kadar çıkıp 55 kilometreye hız yapabiliyor. Aracımız lityum fosfat pillerinden 200 adet bulunmaktadır. Tam şarjla 80 km gitmektedir, yol almaktadır. Aracımızda da ayrıca 6 saatte tam şarj kıvamına gelmektedir" dedi.

"Okulumuz ve Bilecik adına çok gurur duyuyoruz"

Enis Akyaşal, son olarak, "Samsun'da TEKNOFEST'te Cumhurbaşkanımız röportaj sırasında aracımızı tanıtıp imza aldık. Burada Bilecik adına okulumuz adına çok gurur verici bir şeydi. Çok mutlu olduk. Cumhurbaşkanımızın yanında Mustafa Varank Bakanımızın imzasını da aldık. Okulumuz ve Bilecik adına çok gurur duyuyoruz" dedi.

"TEKNOFEST bu onuru bize layık gördü ve oraya biz davet etti"

Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Motorlu Araçlar Teknolojisi Atölye Şefi Can Şilit, TEKNOFEST'e 8 tane öğrenci ve 2 tane danışman öğretmenle birlikte katıldıklarını söyledi. Şilit, "3 aylık bir süreç içerisinde otomobilimiz ortaya çıktı. Daha sonra Kocaeli'nde Körfez pistinde finallere katılmaya hak kazandık. Bu finaller sonucunda orada da jüri üyelerinin kurul özel ödülüne layık görüldük. Orada da güzel bir yarış sergiledik. En son Samsun'da TEKNOFEST'in Karadeniz ayağı vardı. TEKNOFEST bu onuru bize layık gördü ve oraya biz davet etti. Türkiye'den elektrikli araç kategorisinde liseler arasında sadece 11 tane araç vardı. Biz burada hem okulumuzu hem Bilecik'imizi temsil etme fırsatı bulduk" dedi.

"Cumhurbaşkanımız imzaladığı aracımızı Bilecik'te gururla sergiliyoruz"

Şilit, açıklamasının devamında, "TEKNOFEST Karadeniz bu sene oldukça yoğun bir katılım sergilendi. Orada da akıllı sistemler ve ulaşım çılgınlığı aracımızı sergiledik. Gerçekten oradaki ziyaretçilerin de büyük bir teveccühü oldu aracımıza. Belki de en çok ziyaret edilen çadırın en çok ilgi görülen aracı oldu. Daha sonra aracımız 6 gün boyunca sergilendi. En son günü Cumhurbaşkanımız teveccüh etti. Cumhurbaşkanımızda araç ile ilgili bilgiler aldı. Bizden ondan ve bakanımız Mustafa Varank'tan imzalarını aldı ve aracımızı Bilecik'te gururla sergiliyoruz" ifadelerine yer verdi.

"Aracımız 50 kilometre civarında bir hız yapıyor"

Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Motorlu Araçlar Teknolojisi Atölye Şefi Can Şilit, araç hakkında bilgi vererek, "Aracımız 50 kilometre civarında bir hız yapıyor. Dediğim gibi zaten hıza yönelik bir yarış değil verimlilik yarışıydı. 1 dolu batarya ile 50 kilometre yakın yol gidiyor ve 100 kilometre de yaklaşık 7-8 lira civarında bir maliyeti var aracımızın. Baktığımız zaman içten yanmalı motorlu araçlara baktığımız zaman çok büyük bir avantajımız var açıkçası. Aracın yüzde 80'i öğrencilerin kendi emekleri ile şurada gördüğünüz göğüs bile okuldaki tezgahta üretilen bir araç. Araçta çok büyük bir emek var açıkçası. Öğrenciler bu işin tamamıyla içerisindeydi. Bizde onların eksik kaldıkları yerlerde onlara destek olarak elimizden geleni yaptık. Hedef önümüzdeki sene aracımızı bir tık öteye götürüp geliştirerek yarışlara tekrar katılmayı planlıyoruz" dedi.

"Geceli gündüzlü çalışmalarımız sonucu içimize sinen bir araç çıktı ortaya"

Şilit, son olarak, "Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak okulun bütün imkanlarını bu araç için seferber ettik diyebiliriz. Geceli gündüzlü çalışmalarımız sonucu içimize sinen bir araç çıktı ortaya. Motorlu araçlar teknolojisi, elektrik elektronik bölümü, metal işleri bölümü, bilişim bölümü, makine ve mobilya bölümünden de zaman zaman destek aldık. Bu okulun bütün bölümleri, bütün imkanları bu araç için seferber edildi. Bu süreçte ben, Hasan Köseoğlu, Ali Ocakçı, Ali Benli, Murat Durak, Ali Yetkin, Gürtekin Parlaktaş, Eyüp Demirel gerçekten çok büyük emekleri var. Hepsine teşekkür ediyoruz. Burada bizim için Cumhurbaşkanımızın teveccüh göstererek aracımız ile ilgili bilgi alması, aracımızın üzerine tabi Mustafa Varank ile beraber imzalarının olması bizim için çok onura edici oldu. Yani pastamızın üzerindeki bir kaymak gibi bir çilek gibi düşünebiliriz. O yüzden amacımıza ulaşmış hissediyoruz" ifadelerine yer verdi.