Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 6 üniversiteye rektör atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 üniversiteye rektör atadı. Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Söz konusu atamaların 2547 sayılı Kanunun 13'üncü ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi.
Yapılan atamalar şu şekilde:
YÖK ÜYELERİ ATANDI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Yükseköğretim Kurulu üyeliklerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 6'ıncı maddesinin b/1 bendi ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'inci, 3'üncü ve 7'inci maddeleri gereğince;
- Cumhurbaşkanı Başdanışman Prof. Dr. Sadettin Hülagü,
- Prof. Dr. Naci Gündoğan,
- Prof. Dr. Burhaneddin Sandıçı,
- Prof. Dr. Erol Arcaklıoğlu seçilirken,
- 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 6'ıncı maddesinin b/5 bendi ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2 ve 7'inci maddeleri gereğince Üniversitelerarası Kurulca seçilen Prof. Dr. Arif Bilgin atandı.
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