Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Yükseköğretim Kurulu üyeliklerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 6'ıncı maddesinin b/1 bendi ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'inci, 3'üncü ve 7'inci maddeleri gereğince;

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 6 üniversiteye rektör atandı - Son Dakika

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