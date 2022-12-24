Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 6 üniversiteye rektör atandı - Son Dakika
Üye Girişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 6 üniversiteye rektör atandı

24.12.2022 09:16

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ve Resmi Gazete'de yayımlanan kararla 6 üniversitenin rektörü değişti. Bu üniversiteler Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Erzurum Teknik Üniversitesi ve Bursa Teknik Üniversitesi oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 üniversiteye rektör atadı. Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Söz konusu atamaların 2547 sayılı Kanunun 13'üncü ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi.

Yapılan atamalar şu şekilde:

YÖK ÜYELERİ ATANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Yükseköğretim Kurulu üyeliklerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 6'ıncı maddesinin b/1 bendi ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'inci, 3'üncü ve 7'inci maddeleri gereğince;

  • Cumhurbaşkanı Başdanışman Prof. Dr. Sadettin Hülagü,
  • Prof. Dr. Naci Gündoğan,
  • Prof. Dr. Burhaneddin Sandıçı,
  • Prof. Dr. Erol Arcaklıoğlu seçilirken,
  • 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 6'ıncı maddesinin b/5 bendi ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2 ve 7'inci maddeleri gereğince Üniversitelerarası Kurulca seçilen Prof. Dr. Arif Bilgin atandı.
Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 6 üniversiteye rektör atandı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 6 üniversiteye rektör atandı Rektör atamaları Resmi Gazete'de Rektör atamaları Resmi Gazete'de

Recep Tayyip Erdoğan, Tekirdağ, Rektör, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 6 üniversiteye rektör atandı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
09:12 Beşiktaş'ta iskelesi çöken restoranla ilgili şaşkına çeviren detay! Mührü bozup servise devam etmişler
09:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 6 üniversiteye rektör atandı
09:09 Futbolseverler o anları mest olarak izlemişti! İşte Dünya Kupası'nın en güzel golü
09:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Esad'la görüşmesi sürerken ABD'den kritik açıklama: Desteklemiyoruz
09:07 Barlar sokağındaki kavga kanlı bitti! Kovulduğu mekanın çalışanını silahla vurup öldürdü
08:51 Didem Soydan ve Burak Deniz, çifti ikinci kez ayrılık kararı aldı
08:41 Ömer dizisinden ilk fragman yayınlandı! Selahattin Paşalı'nın ezan okuduğu anlar beğeni topladı
08:39 Dünya Kupası finalinin hakeminden gündem olan sözler! Fransızlar bir kez daha sinirlenecek
00:53 Paris'teki saldırı sonrası Demirtaş'tan tepki paylaşımı! Macron'u etiketledi
00:23 Sisli havada işçi servisi ile otomobil çarpıştı! 2'si ağır çok sayıda yaralı var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2022 09:45:29. #1.13#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 6 üniversiteye rektör atandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement