Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle dokuz ülkenin büyükelçiliğinde değişikliğe gidildi.
Kararnameye göre;
Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Sayıştay Savcılığına Recep Çevik atandı. Kişisel Verileri Koruma Kurulu üyeliklerine ise Faruk Bilir ile Şaban Baba seçildi. Söz konusu atamalar, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 7. maddeleri gereğince gerçekleştirildi.
Son Dakika › Güncel › Büyükelçiler kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı! 9 ülkeye yeni büyükelçi atandı - Son Dakika