Büyükelçiler kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı! 9 ülkeye yeni büyükelçi atandı - Son Dakika
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Büyükelçiler kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı! 9 ülkeye yeni büyükelçi atandı

31.12.2022 07:56

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla büyükelçiler kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre Hollanda, Brezilya, Somali, Vatikan, Tacikistan, Karadağ, Romanya, Fildişi Sahili ve Bangladeş büyükelçileri değişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle dokuz ülkenin büyükelçiliğinde değişikliğe gidildi.

Kararnameye göre;

SAYIŞTAY SAVCISI DEĞİŞTİ

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Sayıştay Savcılığına Recep Çevik atandı. Kişisel Verileri Koruma Kurulu üyeliklerine ise Faruk Bilir ile Şaban Baba seçildi. Söz konusu atamalar, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 7. maddeleri gereğince gerçekleştirildi.

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