Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla, Emniyet Müdürleri Atama Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla, Emniyet Müdürleri Atama Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla, Emniyet Müdürleri Atama Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla, Emniyet Müdürleri Atama Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı., System.String[]

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla, Emniyet Müdürleri Atama Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre, boş olan 4 Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı görevine atama yapılırken 49 ilin Emniyet Müdürü de değişti. - ANKARA

Recep Tayyip Erdoğan, CEO, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 04:34 Kaynak: İHA
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