Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla, Emniyet Müdürleri Atama Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla, Emniyet Müdürleri Atama Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 04:34 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla, Emniyet Müdürleri Atama Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre, boş olan 4 Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı görevine atama yapılırken 49 ilin Emniyet Müdürü de değişti. - ANKARA
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