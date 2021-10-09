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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'nda görevden alma ve yeni atama kararları - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'nda görevden alma ve yeni atama kararları

09.10.2021 08:58

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'nda yeni atama gerçekleşti. Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürü Cengiz Mete görevden alınırken yerine Halil İbrahim Topçu atandı. Sağlık Bakanlığı'nda ise Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Adem Keskin görevden alınırken yerine Hüseyin Dündar getirildi.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama ve görevden alma kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı'nda iki isim görevden alındı, yerine iki isim atandı.

ORTAÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDE KOLTUK DEĞİŞİMİ

Buna göre, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 2, 3 ve 4'üncü maddeleri gereğince Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürü Cengiz Mete görevden alındı. Mete'nin yerine Halil İbrahim Topçu atandı.

Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı'nda görevden alma ve yeni atama kararları

HUKUK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE YENİ İSİM ATANDI

Yine 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 2, 3 ve 4'üncü maddeleri gereğince, Sağlık Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Adem Keskin görevden alındı. Keskin'in yerine ise Hüseyin Dündar atandı.

Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı'nda görevden alma ve yeni atama kararları
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'nda görevden alma ve yeni atama kararları
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'nda görevden alma ve yeni atama kararları

milli eğitim bakanlığı, Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanlığı, Gazete, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'nda görevden alma ve yeni atama kararları - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'nda görevden alma ve yeni atama kararları - Son Dakika
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