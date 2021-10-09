Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama ve görevden alma kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı'nda iki isim görevden alındı, yerine iki isim atandı.
Buna göre, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 2, 3 ve 4'üncü maddeleri gereğince Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürü Cengiz Mete görevden alındı. Mete'nin yerine Halil İbrahim Topçu atandı.
Yine 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 2, 3 ve 4'üncü maddeleri gereğince, Sağlık Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Adem Keskin görevden alındı. Keskin'in yerine ise Hüseyin Dündar atandı.
Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'nda görevden alma ve yeni atama kararları - Son Dakika