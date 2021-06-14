Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, İngiltere Başbakanı Johnson ile görüşmesi sona erdi - Son Dakika

Erdoğan ve Johnson'ın NATO Zirvesi kapsamında NATO Karargahı'nda basına kapalı gerçekleşen görüşmesi 25 dakika sürdü.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile yaptığı görüşme sona erdi.

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