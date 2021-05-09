Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ismi mahalleye verildi - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ismi mahalleye verildi

09.05.2021 11:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ismi mahalleye verildi, System.String[]

Çaydeğirmeni Belediye Başkanı Satılmış Gebeş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ismini beldenin en büyük mahallesine verdi.

Çaydeğirmeni Belediye Başkanı Satılmış Gebeş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ismini beldenin en büyük mahallesine verdi. 5 mahalleden oluşan beldede 6'ıncı mahalle Recep Tayyip Erdoğan Mahallesi oldu.

Zonguldak'ın Devrek ilçesine bağlı Çaydeğirmeni Belde Belediye Başkanı Satılmış Gebeş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ismini beldenin en büyük mahallesine verdi. 4 bin 700 kişinin yaşadığı mahallede 4. etap TOKİ sosyal alanlar bulunuyor. 2004 yılında göreve gelen ve 3 dönenim ardından yüzde 80 rekor oyla sandıktan çıkan Satılmış Gebeş, yaptığı çalışmalarla belde halkının takdirini kazanıyor.

"Beldede 5 mahalle vardı, 6'ıncı mahallemize Cumhurbaşkanımızın ismini verdik"

Çaydeğirmeni Belediye Başkanı Satılmış Gebeş, belde için hayal olan projeleri göreve geldikleri andan itibaren hayata geçirdiklerini ifade etti. Türkiye'de ilk defa bir beldeye toplu konut getirdiklerinin altını çizen Gebeş, "Çaydeğirmeni Belediyesi hep ilklere imza atan bir belediye. Bizler görev süremiz içerisinde hep ilkleri yaşatmaya, yapılamayanları yapmaya, örnek bir belde olmaya, hayal olan projeleri hayata geçirmek için bir çaba içerisindeyiz. Görev sürem içerisinde 4'üncü dönemim. Bu dönemde rekor oyla seçildik ve belediye meclisini 9 - 0 aldık. Çaydeğirmeni Belediyesinde bütün meclis üyeleri AK Partili. 4'üncü dönemimizde Türkiye genelinde rekor bir oyla seçildik. Cumhurbaşkanımızdan ödül aldık. Parti tüzüğü gereği 3 dönemden fazla aday olmak mümkün değildi, Allah razı olsun il, ilçe başkanlarımızdan, milletvekillerimizden ve teşkilatımızdan bizler için olumlu görüş bildirdiler. Cumhurbaşkanımıza benim bir sözüm vardı. 4'üncü dönemimde aday olmam için olur verdiniz, bende sizlere rekor oyla sandıktan çıkma sözü verdim. Bunu başardık, Çaydeğirmenli hemşerilerimiz bizleri mahcup etmedi. Her dönem sandıktan artarak çıktık. Cumhurbaşkanımızı çok seviyoruz ülkemizi nereden nereye getirdiğinin farkındayız. Ülkemiz Cumhurbaşkanımız ile birlikte her anlamda çağ atladı, bizler bunun farkındayız. Türkiye'de ilk defa bir beldede toplu konutun yapıldığı belde Çaydeğirmeni beldesi. İlçelere, illere toplu konut yapılmazken Çaydeğirmeni beldesi toplu konutla tanıştı. Çaydeğirmenli hemşerilerimizden de bizlere böyle bir talep geldi. Dediler ki "Biz Cumhurbaşkanımız adına Çaydeğirmeni beldesinde bir mahalle görmek istiyoruz." Bu konuyu belediye meclis üyelerimizle, teşkilatlarımızla değerlendirdik ve Cumhurbaşkanımızın olurlarına sunduk. Kendileri vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda olurları verdi, biz de Çaydeğirmeni beldemizde yine Türkiye'de bir ilke imza atarak Cumhurbaşkanımız adına Recep Tayyip Erdoğan mahallemizi kurduk. Bu anlamda çok gururlu ve onurluyuz. Her zaman vefalı olmaya gayret ediyoruz. Göreve geldiğimizden bu yana bizlere köprü olan isimleri beldemizde yaşatmaya gayret ettik. Bu anlamda Çaydeğirmeni'nde Recep Tayyip Erdoğan Mahallesi'ni 2020 yılının Ocak ayında meclis kararımızla oluşumunu gerçekleştirdik. Mahalle beldemizin en büyük mahallesi. Bu mahallede 4 bin 700 civarında hemşerimiz var. Beldemizde 5 mahalle vardı. Cumhurbaşkanımızın adını verdiğimiz bu mahalle 6'ıncı mahallemiz oldu. Çaydeğirmeni'nde göreve geldiğimizde Çaydeğirmeni nüfusu 2 bin 200'dü, bugün beldemizin nüfusu 7 bin 393. Bu Türkiye'de bir rekordur. Türkiye'de hiçbir yerleşim yerinin nüfusu bu kadar hızlı artmamıştır. İnşallah hedefimiz 1 buçuk yıl sonra 10 binli nüfusları yakalamak. Filyos Vadi projesi ile birlikte de bu sayının daha artacağına ben yürekten inanıyorum. Buranın yapımında emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - ZONGULDAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ismi mahalleye verildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ismi mahalleye verildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ismi mahalleye verildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ismi mahalleye verildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ismi mahalleye verildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ismi mahalleye verildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ismi mahalleye verildi

Recep Tayyip Erdoğan, Satılmış Gebeş, cumhurbaşkanı, Çaydeğirmeni, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ismi mahalleye verildi - Son Dakika


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