Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ismini verdiği oğlu için aldığı beşiği doğum yapan kedilere bıraktı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ismini verdiği oğlu için aldığı beşiği doğum yapan kedilere bıraktı

18.03.2022 19:29

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ismini verdiği oğlu için aldığı beşiği doğum yapan kedilere bıraktıDİYARBAKIR Diyarbakır'da yaşayan Süleyman Aydın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ismini bıraktığı oğlu Hamza'ya doğum günü hediyesi için aldığı beşiğe kedi doğum yapınca beşiği kediye ve...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ismini verdiği oğlu için aldığı beşiği doğum yapan kedilere bıraktı

DİYARBAKIR Diyarbakır'da yaşayan Süleyman Aydın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ismini bıraktığı oğlu Hamza'ya doğum günü hediyesi için aldığı beşiğe kedi doğum yapınca beşiği kediye ve yavrularına armağan etti.

Diyarbakır'da çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla dağa kaçırılan ailelerden Süleyman Aydın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ismi verilen ve önümüzdeki ay 2 yaşına girecek olan Hamza için doğum günü hediyesi olarak aldığı yeni beşiğe kedi doğum yaptı.

Aile fertleri beşiğin bırakıldığı odaya sabah gittiklerinde kedinin yeni beşiğe doğum yaptığını görünce şok olurken, küçük Hamza ise yeni doğan kedilerle ilgilenip onları sevdi. Anne kedi ise yavrularının yanına gelerek kimsenin yaklaşmasına izin vermediği görüldü.

"Kediler büyük oluncaya kadar beşikte kalacaklar"

Oğlu Hamza'ya içinde daha rahat uyuması için büyük bir beşik aldıklarını ifade eden Aydın, maalesef bu büyük beşik Hamza'nın kısmeti değil, minik dostlarının kısmeti olduğunu söyledi. Aydın, "Evde beslediğimiz kedimiz 4 yeni yavru dünyaya getirdi. Bir tanesi öldü, 3 tanesi ise sağlıklı bir şekilde yaşıyorlar. Bu minik dostlarımızın yavruları büyük oluncaya kadar asla bu odaya girmeyeceğiz. Yeni almış olduğumuz beşiği de minik dostlarımıza bırakıyoruz ve her şeyde de bir hayır vardır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ismini verdiği oğlu için aldığı beşiği doğum yapan kedilere bıraktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ismini verdiği oğlu için aldığı beşiği doğum yapan kedilere bıraktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ismini verdiği oğlu için aldığı beşiği doğum yapan kedilere bıraktı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ismini verdiği oğluna doğum günü hediyesi olarak aldığı beşiği doğum yapan kedilere bıraktı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ismini verdiği oğluna doğum günü hediyesi olarak aldığı beşiği doğum yapan kedilere bıraktı Aydın'da 3 gaziye Devlet Övünç Madalya Beratı takdim edildi Aydın'da 3 gaziye Devlet Övünç Madalya Beratı takdim edildi

Recep Tayyip Erdoğan, Doğum, Aydın, kedi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ismini verdiği oğlu için aldığı beşiği doğum yapan kedilere bıraktı - Son Dakika


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