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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulleri

45 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi Norveç'in Ankara Büyükelçisi Erling Skjonsberg'in güven mektubu sunması ve hatıra fotoğrafı çektirilmesi İrlanda'nın Ankara Büyükelçisi Sonya Mcguıness'in güven mektubu sunması ve hatıra fotoğrafı çektirilmesi Finlandiya'nın Ankara Büyükelçisi...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi

Norveç'in Ankara Büyükelçisi Erling Skjonsberg'in güven mektubu sunması ve hatıra fotoğrafı çektirilmesi

İrlanda'nın Ankara Büyükelçisi Sonya Mcguıness'in güven mektubu sunması ve hatıra fotoğrafı çektirilmesi

Finlandiya'nın Ankara Büyükelçisi Ari Maki'yi güven mektubu sunması ve hatıra fotoğrafı çektirilmesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Norveç'in Ankara Büyükelçisi Erling Skjonsberg'i kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Büyükelçi Skjonsberg, Erdoğan'a güven mektubu sundu. Büyükelçi Skjonsberg'in eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İrlanda'nın Ankara Büyükelçisi Sonya Mcguıness'i kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Büyükelçi Mcguıness, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya'nın Ankara Büyükelçisi Ari Maki'yi kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Büyükelçi Maki, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulleri

Cumhurbaşkanı, Finlandiya, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 08:00 Kaynak: AA
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