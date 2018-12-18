Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabulü
1 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Savunma Bakanı Muhammed Sabu'yu kabul etti.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Savunma Bakanı Muhammed Sabu'yu kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabul, 40 dakika sürdü.
Kabulde, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de yer aldı.
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Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 04:21 Kaynak: AA
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