Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabulü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabulü

1 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Savunma Bakanı Muhammed Sabu'yu kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabulü, System.String[]
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Savunma Bakanı Muhammed Sabu'yu kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabul, 40 dakika sürdü.

Kabulde, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de yer aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 04:21 Kaynak: AA

Malezya, Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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